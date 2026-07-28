ППО працюватиме ефективніше: у ЗСУ стартували навчання з комплексами SkyLock
ЗСУ за підтримки Фонду Сергія Притули започаткували системну програму підготовки інструкторів для роботи із системами SkyLock, які суттєво покращує роботу ППО.
Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі Фонду Сергія Притули.
Перші навчання вже відбулися на базі одного з навчальних центрів Збройних Сил України, де підготовку пройшли військовослужбовці з різних підрозділів Сил оборони.
Що відомо про SkyLock
SkyLock – це програмно-апаратний комплекс для модернізації зенітної артилерії мобільних вогневих груп. Отримуючи дані від радіолокаційних станцій, він допомагає оператору швидше виявляти повітряні цілі та за допомогою балістичного калькулятора розраховує точку прицілювання з необхідним випередженням.
Оптико-електронні прицільні комплекси SkyLock допомагають мобільним вогневим групам швидше виявляти повітряні цілі та підвищувати ефективність їхнього ураження.
Скільки SkyLock працює у ЗСУ
З 2025 року підрозділам Сил оборони було передано 90 комплексів SkyLock, які використовують 18 підрозділів.
Для проведення навчань виробники безоплатно надали комплекси SkyLock, приціли та інші необхідні компоненти, а до викладання долучилися інструктори з бойовим досвідом роботи із цими системами.
Раніше повідомлялось, що Україна обговорює зі США прискорення постачання ракет для Patriot та запуск спільного виробництва засобів ППО. Зокрема, Україна розраховує на підтримку Японії у налагодженні виробництва систем Patriot за американською ліцензією.
Крім того, президент України Володимир Зеленський анонсував нові призначення для захисту неба та визначив конкретні кроки для прискорення ключових оборонних ініціатив.