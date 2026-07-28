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ППО працюватиме ефективніше: у ЗСУ стартували навчання з комплексами SkyLock

14:10 28.07.2026 Вт
2 хв
Як SkyLock допомагає збивати повітряні цілі ворога?
aimg Костянтин Широкун
ППО працюватиме ефективніше: у ЗСУ стартували навчання з комплексами SkyLock Фото: у ЗСУ стартували навчання з комплексами SkyLock (прес-служба фонду Сергія Притули)
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ЗСУ за підтримки Фонду Сергія Притули започаткували системну програму підготовки інструкторів для роботи із системами SkyLock, які суттєво покращує роботу ППО.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі Фонду Сергія Притули.

Перші навчання вже відбулися на базі одного з навчальних центрів Збройних Сил України, де підготовку пройшли військовослужбовці з різних підрозділів Сил оборони.

Що відомо про SkyLock

SkyLock – це програмно-апаратний комплекс для модернізації зенітної артилерії мобільних вогневих груп. Отримуючи дані від радіолокаційних станцій, він допомагає оператору швидше виявляти повітряні цілі та за допомогою балістичного калькулятора розраховує точку прицілювання з необхідним випередженням.

Оптико-електронні прицільні комплекси SkyLock допомагають мобільним вогневим групам швидше виявляти повітряні цілі та підвищувати ефективність їхнього ураження.

ППО працюватиме ефективніше: у ЗСУ стартували навчання з комплексами SkyLock

Скільки SkyLock працює у ЗСУ

З 2025 року підрозділам Сил оборони було передано 90 комплексів SkyLock, які використовують 18 підрозділів.

Для проведення навчань виробники безоплатно надали комплекси SkyLock, приціли та інші необхідні компоненти, а до викладання долучилися інструктори з бойовим досвідом роботи із цими системами.

ППО працюватиме ефективніше: у ЗСУ стартували навчання з комплексами SkyLock

Раніше повідомлялось, що Україна обговорює зі США прискорення постачання ракет для Patriot та запуск спільного виробництва засобів ППО. Зокрема, Україна розраховує на підтримку Японії у налагодженні виробництва систем Patriot за американською ліцензією.

Крім того, президент України Володимир Зеленський анонсував нові призначення для захисту неба та визначив конкретні кроки для прискорення ключових оборонних ініціатив.

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