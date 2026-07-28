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ПВО будет работать эффективнее: в ВСУ стартовало обучение с комплексами SkyLock

14:10 28.07.2026 Вт
2 мин
Как SkyLock помогает сбивать воздушные цели врага?
aimg Константин Широкун
ПВО будет работать эффективнее: в ВСУ стартовало обучение с комплексами SkyLock Фото: в ВСУ стартовали учения с комплексами SkyLock (пресс-служба фонда Сергея Притулы)
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ВСУ при поддержке Фонда Сергея Притулы начали программу подготовки инструкторов для работы с системами SkyLock, что существенно улучшают работу ПВО.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Фонда Сергея Притулы.

Первые учения уже прошли на базе одного из учебных центров Вооруженных Сил Украины, где подготовку прошли военнослужащие из разных подразделений Сил обороны.

Что известно о SkyLock

SkyLock – программно-аппаратный комплекс для модернизации зенитной артиллерии мобильных огневых групп. Получая данные от радиолокационных станций, он помогает оператору быстрее обнаруживать воздушные цели и с помощью баллистического калькулятора рассчитывает точку прицеливания с требуемым опережением.

Оптико-электронные прицельные комплексы SkyLock помогают мобильным огневым группам быстрее выявлять воздушные цели и повышать эффективность поражения.

ПВО будет работать эффективнее: в ВСУ стартовало обучение с комплексами SkyLock

Сколько SkyLock работает в ВСУ

С 2025 года подразделениям Сил обороны было передано 90 комплексов SkyLock, использующих 18 подразделений.

Для проведения учений производители бесплатно предоставили комплексы SkyLock, прицелы и другие необходимые компоненты, а к преподаванию присоединились инструкторы с боевым опытом работы с этими системами.

ПВО будет работать эффективнее: в ВСУ стартовало обучение с комплексами SkyLock

Ранее сообщалось, что Украина обсуждает с США ускорение поставок ракет для Patriot и запуск совместного производства средств ПВО. В частности, Украина рассчитывает на поддержку Японии в налаживании производства систем Patriot по американской лицензии.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые назначения для защиты неба и определил конкретные шаги для ускорения ключевых оборонных инициатив.

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