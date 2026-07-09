ua en ru
Пт, 10 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Познані затримали поляків, які провокували українку питаннями про Бандеру

23:48 09.07.2026 Чт
2 хв
Яке максимальне покарання загрожує польським провокаторам?
aimg Катерина Коваль
У Познані затримали поляків, які провокували українку питаннями про Бандеру Фото: інцидент з українкою у Познані, Польща (wiadomosci.onet.pl)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

У польській Познані поліція затримала двох чоловіків, які прийшли в офіс до українки та провокували її запитаннями про Степана Бандеру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.

Що сталося

Інцидент стався 3 липня. Двоє чоловіків увійшли до будівлі Економічного університету, де українка орендує офіс, і почали з нею розмову. Вони намагались потрапити всередину й "оглянути" приміщення, знімаючи жінку на відео та запитуючи, чи "підтримує її компанія Степана Бандеру".

За даними медіа, чоловіки повʼязані з ультраправою партією KKP політика Гжегожа Брауна - одного з ініціаторів блокування українсько-польського кордону, який неодноразово виступав проти перебування українських біженців у Польщі.

Реакція постраждалої

Компанія українки, за даними Onet, допомагає з легалізацією іноземців у Польщі. Жінка не впустила чоловіків усередину та звернулась до поліції із заявою про зневагу.

Постраждала - власниця компанії Prolegalization Наталія Федоряк. На відео чоловіки стверджували, що "Україна вороже налаштована до Польщі", однак жінка зберігала самовладання.

"Я була спокійна, бо знала, що паніка і стрес мені не допоможуть. Це, мабуть, природна захисна реакція - людина знає, що повинна захищатися, реагувати по суті та не піддаватися на жодні провокації", - пояснила Федоряк.

Що загрожує затриманим

У поліції зазначили, що справу розслідують через наклеп і публікацію запису, який міг принизити постраждалу. Обом підозрюваним загрожують штраф, обмеження волі або позбавлення волі на строк до одного року. Також їм заборонили наближатися до жінки. Свою провину чоловіки не визнали.

Нагадаємо, у Польщі готують закон щодо "Волинської трагедії" - МЗС України вже закликало Варшаву утриматися від нової ескалації.

Раніше глава ОПУ Кирило Буданов попереджав, що Польща готує низку "незрілих ескалаційних кроків".

Також повідомлялося, що в польському Міноборони зробили нову заяву щодо надання Україні винищувачів МіГ-29, а 6 липня Варшава оголосила списки військової допомоги Україні за 2022-2023 роки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Польща
Новини
Україна отримає від США ракети для Patriot найближчими днями, - Зеленський
Україна отримає від США ракети для Patriot найближчими днями, - Зеленський
Аналітика
Ми фінансуємо і технології подвійного призначення: інтерв'ю з віце-президентом ЄІБ Негаммером
Роман Коткореспондент РБК-Україна Ми фінансуємо і технології подвійного призначення: інтерв'ю з віце-президентом ЄІБ Негаммером