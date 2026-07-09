У Познані затримали поляків, які провокували українку питаннями про Бандеру

У польській Познані поліція затримала двох чоловіків, які прийшли в офіс до українки та провокували її запитаннями про Степана Бандеру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet .

Що сталося

Інцидент стався 3 липня. Двоє чоловіків увійшли до будівлі Економічного університету, де українка орендує офіс, і почали з нею розмову. Вони намагались потрапити всередину й "оглянути" приміщення, знімаючи жінку на відео та запитуючи, чи "підтримує її компанія Степана Бандеру".

За даними медіа, чоловіки повʼязані з ультраправою партією KKP політика Гжегожа Брауна - одного з ініціаторів блокування українсько-польського кордону, який неодноразово виступав проти перебування українських біженців у Польщі.

Реакція постраждалої

Компанія українки, за даними Onet, допомагає з легалізацією іноземців у Польщі. Жінка не впустила чоловіків усередину та звернулась до поліції із заявою про зневагу.

Постраждала - власниця компанії Prolegalization Наталія Федоряк. На відео чоловіки стверджували, що "Україна вороже налаштована до Польщі", однак жінка зберігала самовладання.

"Я була спокійна, бо знала, що паніка і стрес мені не допоможуть. Це, мабуть, природна захисна реакція - людина знає, що повинна захищатися, реагувати по суті та не піддаватися на жодні провокації", - пояснила Федоряк.

Що загрожує затриманим

У поліції зазначили, що справу розслідують через наклеп і публікацію запису, який міг принизити постраждалу. Обом підозрюваним загрожують штраф, обмеження волі або позбавлення волі на строк до одного року. Також їм заборонили наближатися до жінки. Свою провину чоловіки не визнали.