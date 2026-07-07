В Міноборони Польщі зробили нову заяву щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29
Глава Міноборони Польщі заявив, що питання передачі Україні літаків МіГ-29 досі не вирішене. Відомство отримало відповідний запит від української сторони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони Польщі.
Що заявив міністр
"Це питання ще не вирішене. Ми отримали запит від української сторони про те, що вони й надалі зацікавлені", - заявив глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
Що пропонує Україна натомість
За словами міністра, українська сторона представила пропозицію щодо передачі безпілотників Польщі в обмін на літаки.
"Вони представили свої пропозиції щодо передачі дронів до Польщі протягом найближчих двох років. Тож така можливість обміну є реальною, але це має бути обмін, а не лише передача з боку Польщі. Ми тут дуже обережні", - зауважив Косіняк-Камиш.
Нагадаємо, напередодні Польща оголосила списки військової допомоги Україні за 2022-2023 роки - зокрема ЗСУ отримали літаки МіГ-29, вертольоти Мі-24 та ракети PAC-3 для системи Patriot.
Прем'єр-міністр Дональд Туск також підтвердив передачу Україні ракет для ЗРК Patriot, щоб захиститися від російських атак.
Водночас у оточенні президента Польщі Кароля Навроцького назвали помилковим рішення уряду розсекретити дані про військову допомогу Україні, вважаючи, що ця інформація не має бути публічною.