В Міноборони Польщі зробили нову заяву щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29

Глава Міноборони Польщі заявив, що питання передачі Україні літаків МіГ-29 досі не вирішене. Відомство отримало відповідний запит від української сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони Польщі .

Що заявив міністр

"Це питання ще не вирішене. Ми отримали запит від української сторони про те, що вони й надалі зацікавлені", - заявив глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Що пропонує Україна натомість

За словами міністра, українська сторона представила пропозицію щодо передачі безпілотників Польщі в обмін на літаки.

"Вони представили свої пропозиції щодо передачі дронів до Польщі протягом найближчих двох років. Тож така можливість обміну є реальною, але це має бути обмін, а не лише передача з боку Польщі. Ми тут дуже обережні", - зауважив Косіняк-Камиш.