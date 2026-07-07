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В Міноборони Польщі зробили нову заяву щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29

05:11 07.07.2026 Вт
2 хв
Раніше про цю ідею обміну вже говорили, тепер міністр уточнив деталі
aimg Катерина Коваль
В Міноборони Польщі зробили нову заяву щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29 Фото: Польща зберігає свої вимоги щодо безпілотників (facebook.com/UkrainianLandForces)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Глава Міноборони Польщі заявив, що питання передачі Україні літаків МіГ-29 досі не вирішене. Відомство отримало відповідний запит від української сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони Польщі.

Що заявив міністр

"Це питання ще не вирішене. Ми отримали запит від української сторони про те, що вони й надалі зацікавлені", - заявив глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Що пропонує Україна натомість

За словами міністра, українська сторона представила пропозицію щодо передачі безпілотників Польщі в обмін на літаки.

"Вони представили свої пропозиції щодо передачі дронів до Польщі протягом найближчих двох років. Тож така можливість обміну є реальною, але це має бути обмін, а не лише передача з боку Польщі. Ми тут дуже обережні", - зауважив Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, напередодні Польща оголосила списки військової допомоги Україні за 2022-2023 роки - зокрема ЗСУ отримали літаки МіГ-29, вертольоти Мі-24 та ракети PAC-3 для системи Patriot.

Прем'єр-міністр Дональд Туск також підтвердив передачу Україні ракет для ЗРК Patriot, щоб захиститися від російських атак.

Водночас у оточенні президента Польщі Кароля Навроцького назвали помилковим рішення уряду розсекретити дані про військову допомогу Україні, вважаючи, що ця інформація не має бути публічною.

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Військова допомога Польща Війна в Україні Миг-29
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