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В Познани задержали поляков, провоцировавших украинку вопросами о Бандере

23:48 09.07.2026 Чт
2 мин
Какое максимальное наказание грозит польским провокаторам?
aimg Екатерина Коваль
В Познани задержали поляков, провоцировавших украинку вопросами о Бандере Фото: инцидент с украинкой в Познани, Польша (wiadomosci.onet.pl)
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В польской Познани полиция задержала двух мужчин, которые пришли в офис к украинке и провоцировали ее вопросами о Степане Бандере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

Что произошло

Инцидент произошел 3 июля. Двое мужчин вошли в здание Экономического университета, где украинка арендует офис, и начали с ним разговор. Они пытались попасть внутрь и "осмотреть" помещение, снимая женщину на видео и спрашивая, "поддерживает ли ее компания Степана Бандеру".

По данным медиа, мужчины связаны с ультраправой партией KKP политика Гжегожа Брауна - одного из инициаторов блокирования украинско-польской границы, неоднократно выступавшего против пребывания украинских беженцев в Польше.

Реакция пострадавшей

Компания украинки, по данным Onet, помогает с легализацией иностранцев в Польше. Женщина не впустила мужчин внутрь и обратилась в полицию с заявлением о пренебрежении.

Пострадавшая – владелица компании Prolegalization Наталья Федоряк. На видео мужчины утверждали, что "Украина враждебно настроена в Польшу", однако женщина сохраняла самообладание.

"Я была спокойна, потому что знала, что паника и стресс мне не помогут. Это, пожалуй, естественная защитная реакция – человек знает, что должен защищаться, реагировать по существу и не поддаваться ни на какие провокации", – пояснила Федоряк.

Что чревато задержанным

В полиции отметили, что дело расследуют из-за клеветы и публикации записи, которая могла унизить пострадавшую. Обоим подозреваемым грозят штраф, ограничение свободы или лишение свободы сроком до одного года. Также им запретили приближаться к женщине. Свою вину мужчины не признали.

Напомним, в Польше готовят закон о "Волынской трагедии" - МИД Украины уже призвал Варшаву воздержаться от новой эскалации.

Ранее глава ОПУ Кирилл Буданов предупреждал, что Польша готовит ряд "незрелых эскалационных шагов".

Также сообщалось, что в польском Минобороны сделали новое заявление о предоставлении Украине истребителей МиГ-29, а 6 июля Варшава объявила списки военной помощи Украине за 2022-2023 годы.

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