Patriot, Leopard і не тільки. Польща розсекретила військову допомогу Україні
Польща оголосила списки військової допомоги Україні за 2022-2023 роки. Зокрема, ЗСУ отримали літаки МіГ-29, вертольоти Мі-24 та ракети PAC-3 для системи Patriot.
Про це на пресконференції заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.
Польща розкриває деталі військової допомоги Україні
Найбільш значні пожертвування Польщі Україні були зроблені у 2022-2023 роках. Їхня орієнтовна вартість - близько 15 мільярдів злотих.
Вартість пожертвувань Україні з 2024 року до теперішнього часу становить 1,55 мільярда злотих.
"Сьогодні розпочався процес розсекречення пожертвувань. Потім я зможу надати всі точні дані, але вже зараз є багато цінної інформації. Ми робимо це не тому, що "нас спіймали", а тому, що пишаємось цією допомогою", - сказав Косиняк-Камиш.
Напрямки допомоги Україні
Топчиновник назвав напрямки допомоги Україні від Польщі:
- пожертви та обладнання;
- навчання;
- продовження роботи над створенням логістичного центру, зокрема на базі аеропорту Жешув-Ясенка.
Яку військову підтримку надала Польща Україні
Так, Україні було передано у 2022-2023 роках:
- танки Т-72, ПТ-91 та Леопард 2А4;
- бронетранспортери та бойові машини піхоти "Росомак",
- БРДМ та БВП-1;
- артилерійська техніка: АГС КРАБ, 2С1 "Гвоздика";
- БМ-21,
- 120-мм та 60-мм міномети;
- безпілотні літальні апарати "Вармейт" та "ФлайАй".
Також Україна отримала наступне озброєння:
- ракети PAC-3 для системи Patriot;
- безпілотний літальний апарат "SCAN EAGLE";
- реактивні ракети; авіаційні бомби;
- протитанкові керовані ракети;
- снаряди для гранатометів; обладнання, приладдя та запасні частини для авіаційної та бронетехніки та зенітних комплексів "NEWA";
- танкові боєприпаси;
- артилерійські боєприпаси;
- мінометні боєприпаси;
- індивідуальне спорядження солдата.
До переданого обладнання також увійшли:
- літаки МіГ-29;
- вертольоти Мі-24;
- зенітний ракетний комплекс WEGA S-200;
- пускові установки NEWA S-125SC;
- зенітні комплекси ЗСУ-23-4 (Шилка) та ЗСУ-23-2;
- комплекси OSA із ракетами.
До України також поступили:
- ракети для систем КУБ;
- танкові боєприпаси;
- артилерійські боєприпаси;
- мінометні боєприпаси;
- гвинтівки ГРОТ, ПКМ, АКМС та СВД,
- особисте спорядження солдатів.
Чому Польща допомагає Україні
Владислав Косиняк-Комиш зазначив, що усі пожертвування Польщі часто є результатом зобов'язань союзників. Країна входить до УДКГ (Української контактної групи з оборони) - коаліції країн, які підтримують Україну.
"Вона активно діє там і очолює важливу групу з бронетехніки. Сюди входять як танки, так і бронемашини, які були передані у дарунок. Польща є великим донором у цій галузі. Тому допомога Україні також є зобов'язанням НАТО", - додав він.
Ракети PAC-3 для системи Patriot
Говорячи про ракети для систем Patriot, Косиняк-Камиш зазначила, що Польща входить до шести країн НАТО, які використовують цю систему Patriot з ракетами PAC-3.
"На прохання Генсека НАТО та Європейського командування США було ухвалено рішення про передачу ракет Patriot. Кількість, що передається, знаходиться в межах наших можливостей", - повідомив міністр національної оборони.
Польща підтвердила передачу Україні ракет для ЗРК Patriot, щоб захиститися від російських атак. Про це заявив прем’єр-міністр країни Дональд Туск.
У польського президента Кароля Навроцького вважають неправильним рішення уряду щодо розсекречування даних про військову допомогу Польщі Україні. Вони вважають, що ця інформація не має ставати публічною.