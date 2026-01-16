Британія відкинула ідею переговорів з Путіним
Велика Британія відхилила пропозицію Франції та Італії щодо відновлення переговорів із Москвою під керівництвом російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ країни Іветт Купер, яку наводить Politico.
Купер наголосила, що Росія наразі не виявила жодної зацікавленості в мирі.
"Я думаю, що нам потрібні докази того, що Путін справді хоче миру, а наразі я цього все ще не бачу", - сказала вона.
Таким чином вона відкинула пропозиції Парижа і Рима про те, що європейським союзникам слід розглянути можливість відновлення дипломатичних відносин з Путіним у рамках зусиль щодо припинення війни в Україні.
Глава британського МЗС вважає, що за відсутності доказів про готовність до миру тиск на Москву повинен посилюватися - за допомогою санкцій і військової підтримки, а не послаблюватися.
"Ми все ще маємо бути готові, поряд з цією дійсно важливою роботою, посилювати тиск, економічний тиск, а також за допомогою військової підтримки України, військовий тиск на Росію, - сказала вона.
На думку Купер, на цей момент дипломатичний центр тяжіння знаходиться в Україні та країнах – найближчих союзницях Києва.
"Ми бачимо величезну відданість справі з боку України, США та Європи, які розробляють плани миру, включаючи гарантії безпеки. Але поки що я не бачу доказів того, що Путін готовий сісти за стіл переговорів", – додала міністр.
Такі коментарі пролунали на тлі побоювань у Брюсселі, що ЄС може бути відкинутий на другий план, якщо Вашингтон візьме на себе керівну роль у будь-яких майбутніх переговорах з Москвою.
Ці побоювання вже спонукали ЄС до кроків з метою зміцнення свого впливу, зокрема до планів створити посаду спецпредставника ЄС, щоб забезпечити Союзу місце за столом переговорів.
Що передувало
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон у грудні 2025 року сказав, що Європі "було б корисно" відновити діалог із Путіним.
"Або буде досягнуто міцного миру, або ми знайдемо способи для європейців відновити діалог з Росією - у прозорості та асоціації з Україною", - заявив Макрон.
У Кремлі ж назвали бажання Макрона говорити з Путіним "роботою на публіку". Про таке, зокрема заявив російський міністр іноземних справ Сергій Лавров.
Вже на початку 2026 року прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що Європі час розпочати переговори з Росією, але для цього потрібно виробити спільну для всіх країн позицію.
Нещодавно Макрон повідомив, що не виключає імовірності контакту з російським диктатором - це може статися вже "в найближчі тижні".