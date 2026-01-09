Прем'єр Італії закликала Європу до відновлення діалогу з Путіним

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що ЄС повинен відновити переговори з Росією щодо України для збереження впливу блоку в переговорах щодо закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Вона прокоментувала нещодавню заяву президента Франції Еммануеля Макрона щодо діалогу з РФ, і зазначила, що погоджується з цим підходом до ролі ЄС у ньому.

"Я вважаю, що Макрон має рацію, настав час Європі поговорити з Росією", - сказала Мелоні.

Італійська прем'єр зауважила, що такі переговори принесуть лише "обмежений ефект". За її словами, вони можуть зіграти на користь російського диктатора Владіміра Путіна, якщо проводитимуться "окремими кроками в безладному порядку".

"Останнє, що я хочу зробити для Путіна, - це надати йому послугу", - наголосила вона.