Британия отвергла идею переговоров с Путиным
Великобритания отклонила предложение Франции и Италии о возобновлении переговоров с Москвой под руководством российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Иветт Купер, которое приводит Politico.
Купер подчеркнула, что Россия пока не проявила никакой заинтересованности в мире.
"Я думаю, что нам нужны доказательства того, что Путин действительно хочет мира, а пока я этого все еще не вижу", - сказала она.
Таким образом она отвергла предложения Парижа и Рима о том, что европейским союзникам следует рассмотреть возможность восстановления дипломатических отношений с Путиным в рамках усилий по прекращению войны в Украине.
Глава британского МИД считает, что при отсутствии доказательств о готовности к миру давление на Москву должно усиливаться - с помощью санкций и военной поддержки, а не ослабляться.
"Мы все еще должны быть готовы, наряду с этой действительно важной работой, усиливать давление, экономическое давление, а также с помощью военной поддержки Украины, военное давление на Россию, - сказала она.
По мнению Купер, на данный момент дипломатический центр притяжения находится в Украине и странах - ближайших союзницах Киева.
"Мы видим огромную преданность делу со стороны Украины, США и Европы, которые разрабатывают планы мира, включая гарантии безопасности. Но пока я не вижу доказательств того, что Путин готов сесть за стол переговоров", - добавила министр.
Такие комментарии прозвучали на фоне опасений в Брюсселе, что ЕС может быть отброшен на второй план, если Вашингтон возьмет на себя руководящую роль в любых будущих переговорах с Москвой.
Эти опасения уже побудили ЕС к шагам с целью укрепления своего влияния, в частности к планам создать должность спецпредставителя ЕС, чтобы обеспечить Союзу место за столом переговоров.
Что предшествовало
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в декабре 2025 года сказал, что Европе "было бы полезно" возобновить диалог с Путиным.
"Либо будет достигнут прочный мир, либо мы найдем способы для европейцев возобновить диалог с Россией - в прозрачности и ассоциации с Украиной", - заявил Макрон.
В Кремле же назвали желание Макрона говорить с Путиным "работой на публику". О таком, в частности заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Уже в начале 2026 года премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе пора начать переговоры с Россией, но для этого нужно выработать общую для всех стран позицию.
Недавно Макрон сообщил, что не исключает вероятности контакта с российским диктатором - это может произойти уже "в ближайшие недели".