ua en ru
Ср, 14 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

В Кремлі різко відповіли на бажання Макрона поговорити з Путіним

Росія, Середа 14 січня 2026 15:39
UA EN RU
В Кремлі різко відповіли на бажання Макрона поговорити з Путіним Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров демонстративно образив президента Франції Еммануеля Макрона, назвавши його бажання поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним "роботою на публіку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лаврова для російських ЗМІ.

Під час пресконференції після зустрічі з міністром закордонних справ Намібії Лаврову поставили питання щодо бажання Макрона поговорити з Путіним. Лавров у відповідь заявив, що це, мовляв, "несерйозно" та "робота на публіку".

"Коли хтось, ось як Макрон, заявляє: "Я буду розмовляти, нам все одно доведеться з Путіним розмовляти, і ось я через кілька тижнів щось там запропоную" - це несерйозно. Це робота на публіку, робота, не знаю, мікрофонної дипломатії, мегафонної дипломатії, яка ніколи ні до чого доброго не приводила", - видав російський міністр.

Зазначимо, ще в грудні 2025 року Макрон заявив, що нібито необхіндо почати пошук форматів, які дали б змогу європейським країнам "знову вступити в діалог із Росією - у прозорій формі та у співпраці з Україною". А вже у січні Макрон повідомив, що не виключає імовірності контакту з російським диктатором - це може статися вже "в найближчі тижні".

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні підтримала заяву Макрона. Вона сказала, що ЄС, мовляв, повинен відновити контакти з РФ - заради "збереження впливу в переговорах". Підтримали цю позицію і в Європейській комісії. Зі свого боку бажання європейців схвалив президент України Володимир Зеленський - за його словами, Київ не має нічого проти таких розмов.

Цікаво, що в РФ спочатку підтвердили готовність до контактів. Зокрема, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що російський диктатор готовий до діалогу з Макроном, "якщо є взаємна політична воля".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Франція Лавров Еммануель Макрон
Новини
Шмигаля призначили першим віцепрем'єром та міністром енергетики
Шмигаля призначили першим віцепрем'єром та міністром енергетики
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році