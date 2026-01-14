В Кремлі різко відповіли на бажання Макрона поговорити з Путіним

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров демонстративно образив президента Франції Еммануеля Макрона, назвавши його бажання поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним "роботою на публіку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лаврова для російських ЗМІ.