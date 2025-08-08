Пожар и пострадавший: стало известно о последствиях атаки РФ в Одесской области
В ночь на 8 августа Одесский район находился под атакой российских дронов. В результате обстрела травмировался человек, есть разрушения и вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера.
По его словам, в результате атаки в Одесском районе повреждено здание канализационно-насосной станции.
В пригороде, из-за падения обломков сбитых беспилотников, загорелась сухая трава - пожар оперативно ликвидировали.
"Пострадал охранник АЗС, где взрывной волной вынесло стекло. Мужчина получил множественные резаные раны руки. Медики оказали ему всю необходимую помощь, сейчас раненый продолжает лечение амбулаторно", - сообщил Кипер.
Сейчас правоохранители документируют очередное преступление российских военных против гражданского населения Одесской области.
Атака на Украину в ночь на 8 августа
Напомним, сегодня ночью в Одессе прогремели взрывы на фоне угрозы "Шахедов".
Также взрывы раздавались и в Харькове - город атаковали дронами. В результате удара в Салтовском районе вспыхнул пожар на территории гражданского предприятия.
Кроме того, атака "Шахедов" была зафиксирована в Шостке Сумской области. Силы ПВО сбивали вражеские беспилотники, однако разрушений избежать не удалось.
В целом Воздушные силы Украины этой ночью ликвидировали более 80 вражеских дронов. Преимущественно это были "Шахеды", а также реактивные дроны и имитаторы.