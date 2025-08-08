Пожар и пострадавший: стало известно о последствиях атаки РФ в Одесской области

В ночь на 8 августа Одесский район находился под атакой российских дронов. В результате обстрела травмировался человек, есть разрушения и вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера.

"Пострадал охранник АЗС, где взрывной волной вынесло стекло. Мужчина получил множественные резаные раны руки. Медики оказали ему всю необходимую помощь, сейчас раненый продолжает лечение амбулаторно", - сообщил Кипер.

По его словам, в результате атаки в Одесском районе повреждено здание канализационно-насосной станции.

Атака на Украину в ночь на 8 августа

Напомним, сегодня ночью в Одессе прогремели взрывы на фоне угрозы "Шахедов".

Также взрывы раздавались и в Харькове - город атаковали дронами. В результате удара в Салтовском районе вспыхнул пожар на территории гражданского предприятия.

Кроме того, атака "Шахедов" была зафиксирована в Шостке Сумской области. Силы ПВО сбивали вражеские беспилотники, однако разрушений избежать не удалось.

В целом Воздушные силы Украины этой ночью ликвидировали более 80 вражеских дронов. Преимущественно это были "Шахеды", а также реактивные дроны и имитаторы.