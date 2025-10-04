UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Пожежа на коліях і понівечені вагони: з'явилися кадри наслідків атаки на Шостку

Фото: наслідки атаки на вокзал у Шостці (Національна поліція України)
Автор: Антон Корж

В мережі показали перші фото з місця російської подвійної атаки на вокзал та пасажирські потяги у Шостці в Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікації Національної поліції та ДСНС України.

За даними поліції, восьмеро людей постраждали під час атаки окупантів на вокзал Шостки. Правоохоронці працюють на місцях терактів.

"Ворожі безпілотники влучили у пасажирський вагон та по залізничній платформі вокзалу. Попередньо, поранення отримали восьмеро людей, серед них - троє дітей. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється. Атаки на місто продовжуються", - сказано у повідомленні.

Фото: Національна поліція України

За повідомленням ДСНС, спалахнув один із залізничних вагонів атакованого потягу. Рятувальники попри російські обстріли ліквідували полум'я.

"Під час ліквідації пожежі рятувальники потрапили під повторний обстріл, однак, на щастя, ніхто з них не постраждав", - сказано у повідомленні.

Фото: ДСНС Сумщини

Удар росіян по вокзалу у Шостці: що відомо

Вдень 4 жовтня російські окупанти вдарили дронами по залізничному вокзалу у Шостці Сумської області. В тому числі було атаковано пасажирський потяг "Шостка-Київ", загалом ворог поранив близько 30 людей.

Після російського обстрілу дронами та ракетами Шостка та частина району залишились без енергопостачання. Наразі ситуація погана не тільки зі світлом: мешканців Шостки закликають економити газ. Детальніше про наслідки атаки на Шостку та вокзал - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВійна в Україні