Пожар на путях и изуродованные вагоны: появились кадры последствий атаки на Шостку

По данным полиции, восемь человек пострадали во время атаки оккупантов на вокзал Шостки. Правоохранители работают на местах терактов.

"Вражеские беспилотники попали в пассажирский вагон и по железнодорожной платформе вокзала. Предварительно, ранения получили восемь человек, среди них - трое детей. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. Атаки на город продолжаются", - сказано в сообщении.