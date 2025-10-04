Пожежа на коліях і понівечені вагони: з'явилися кадри наслідків атаки на Шостку
В мережі показали перші фото з місця російської подвійної атаки на вокзал та пасажирські потяги у Шостці в Сумській області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікації Національної поліції та ДСНС України.
За даними поліції, восьмеро людей постраждали під час атаки окупантів на вокзал Шостки. Правоохоронці працюють на місцях терактів.
"Ворожі безпілотники влучили у пасажирський вагон та по залізничній платформі вокзалу. Попередньо, поранення отримали восьмеро людей, серед них - троє дітей. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється. Атаки на місто продовжуються", - сказано у повідомленні.
За повідомленням ДСНС, спалахнув один із залізничних вагонів атакованого потягу. Рятувальники попри російські обстріли ліквідували полум'я.
"Під час ліквідації пожежі рятувальники потрапили під повторний обстріл, однак, на щастя, ніхто з них не постраждав", - сказано у повідомленні.
Удар росіян по вокзалу у Шостці: що відомо
Вдень 4 жовтня російські окупанти вдарили дронами по залізничному вокзалу у Шостці Сумської області. В тому числі було атаковано пасажирський потяг "Шостка-Київ", загалом ворог поранив близько 30 людей.
Після російського обстрілу дронами та ракетами Шостка та частина району залишились без енергопостачання. Наразі ситуація погана не тільки зі світлом: мешканців Шостки закликають економити газ. Детальніше про наслідки атаки на Шостку та вокзал - читайте у матеріалі РБК-Україна.