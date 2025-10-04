Пожежа на коліях і понівечені вагони: з'явилися кадри наслідків атаки на Шостку

В мережі показали перші фото з місця російської подвійної атаки на вокзал та пасажирські потяги у Шостці в Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікації Національної поліції та ДСНС України .

"Під час ліквідації пожежі рятувальники потрапили під повторний обстріл, однак, на щастя, ніхто з них не постраждав", - сказано у повідомленні.

"Ворожі безпілотники влучили у пасажирський вагон та по залізничній платформі вокзалу. Попередньо, поранення отримали восьмеро людей, серед них - троє дітей. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється. Атаки на місто продовжуються", - сказано у повідомленні.

За даними поліції, восьмеро людей постраждали під час атаки окупантів на вокзал Шостки. Правоохоронці працюють на місцях терактів.

Удар росіян по вокзалу у Шостці: що відомо

Вдень 4 жовтня російські окупанти вдарили дронами по залізничному вокзалу у Шостці Сумської області. В тому числі було атаковано пасажирський потяг "Шостка-Київ", загалом ворог поранив близько 30 людей.

Після російського обстрілу дронами та ракетами Шостка та частина району залишились без енергопостачання. Наразі ситуація погана не тільки зі світлом: мешканців Шостки закликають економити газ. Детальніше про наслідки атаки на Шостку та вокзал - читайте у матеріалі РБК-Україна.