Главная » Новости » Война в Украине

Пожар на путях и изуродованные вагоны: появились кадры последствий атаки на Шостку

Украина, Суббота 04 октября 2025 16:39
UA EN RU
Пожар на путях и изуродованные вагоны: появились кадры последствий атаки на Шостку Фото: последствия атаки на вокзал в Шостке (Национальная полиция Украины)
Автор: Антон Корж

В сети показали первые фото с места российской двойной атаки на вокзал и пассажирские поезда в Шостке в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикации Национальной полиции и ГСЧС Украины.

По данным полиции, восемь человек пострадали во время атаки оккупантов на вокзал Шостки. Правоохранители работают на местах терактов.

"Вражеские беспилотники попали в пассажирский вагон и по железнодорожной платформе вокзала. Предварительно, ранения получили восемь человек, среди них - трое детей. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. Атаки на город продолжаются", - сказано в сообщении.

Фото: Национальная полиция Украины

По сообщению ГСЧС, загорелся один из железнодорожных вагонов атакованного поезда. Спасатели, несмотря на российские обстрелы, ликвидировали пламя.

"Во время ликвидации пожара спасатели попали под повторный обстрел, однако, к счастью, никто из них не пострадал", - сказано в сообщении.

Фото: ГСЧС Сумщины

Удар россиян по вокзалу в Шостке: что известно

Днем 4 октября российские оккупанты ударили дронами по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области. В том числе был атакован пассажирский поезд "Шостка-Киев", в общем враг ранил около 30 человек.

После российского обстрела дронами и ракетами Шостка и часть района остались без энергоснабжения. Сейчас ситуация плохая не только со светом: жителей Шостки призывают экономить газ. Подробнее о последствиях атаки на Шостку и вокзал - читайте в материале РБК-Украина.

Сумская область Война в Украине
