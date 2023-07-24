Пожежа і знеструмлення. В РФ заявили про обстріли Курської області

За словами російського чиновника, у селищі Тьоткіно Глушківського району було зафіксовано 16 "прильотів", і нібито обстріл вівся зі сторони України.

"В результаті уламками пошкоджено дахи двох будинків", - розповів очільник російської області.

Також він розповів, що в неділю було обстріляно і н.п. Краснооктябрьський

"Постраждалих немає. Через пошкодження лінії електропередачі селище знеструмлене, а також частково порушено електропостачання села Веселого", - йдеться у публікації.

Чиновник додав, що у Краснооктябрьському через обстріл загорівся багатоквартирний будинок, у якому на той момент ніхто не жив.

Вибухи та пожежі в Росії

Нагадаємо, останні кілька місяців у різних областях РФ дедалі частіше лунають вибухи та починаються пожежі. Зазвичай влада скаржиться на обстріли або атаки дронів, при цьому в усьому звинувачує Україну.

Так, у середині місяця в місті Курчатов Курської області пролунав вибух, тоді, 14 липня, розповідали про падіння уламків невідомого безпілотника приблизно за сотню метрів від будівлі місцевого управління ФСБ.

Тієї ж ночі, 14 липня, повідомлялося про вибух у Воронежі у РФ нібито через БПЛА і роботу протиповітряної оборони.

А за кілька днів до цього повідомлялося, що у Москві прогриміли кілька потужних вибухів, де нібито могли працювати системи протиповітряної оборони.

Перед цим у російському Краснодарському краї стався вибух поблизу військового аеродрому. Розмір воронки, що утворилася за 200 метрів від території об'єкта, становить 10 метрів у діаметрі та близько 4 метрів завглибшки.

Також повідомлялося, що 4 липня жителі Бєлгорода чули гучні вибухи. Також там нібито працювали системи протиповітряної оборони. Через 2 дні, 6 липня, над Бєлгородом та Бєлгородським районом також було чути вибухи.