У Росії в Краснодарському краї стався вибух поблизу військового аеродрому. На місці утворилася величезна воронка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza .

Інцидент стався в Приморську-Ахтарську.

За даними ЗМІ, розмір вирви становить 10 метрів у діаметрі та близько 4 метрів глибиною.

Вибух стався за 200 метрів від місцевого аеродрому. Що стало причиною вибуху - поки невідомо. Постраждалих і руйнувань немає.

Фото: У Краснодарському краї РФ стався вибух поблизу військового аеродрому (t.me/ENews112)

У той же час Telegram-канал 112 повідомляє, що попередньо біля військового аеродрому впала ракета. Її належність встановлюється.

"Бавовни" у Краснодарі

У Краснодарському краї 13 червня сталася потужна пожежа на місцевій нафтобазі. Влада у РФ заявила, що спалах відбувся на площі 20 квадратних метрів.

Також у російському селищі Хвиля біля Краснодара горів резервуар із нафтопродуктами. Він розташований неподалік Кримського мосту.

Росіяни повідомляли про роботу ППО у самому Краснодарі вночі 26 травня. Жителі чули щонайменше дві "бавовни" у місті.

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