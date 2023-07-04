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У російському Бєлгороді пролунали вибухи (відео)

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Вівторок 04 липня 2023 23:55
У російському Бєлгороді пролунали вибухи (відео) Фото: у російському Бєлгороді пролунали вибухи (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

У російському Бєлгороді було чути гучні вибухи пізно ввечері, 4 червня. За словами місцевої влади, у місті нібито працювала ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mash.

Незабаром після серії гучних вибухів губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в обласному центрі нібито спрацювала ППО. Також він додав, що оперативні служби зараз уточнюють наслідки вибухів на землі. За його словами, попередньо постраждалих та руйнувань немає.

Ситуація у Бєлгородській області Росії

Жителі Бєлгородської області РФ в останні місяці все частіше заявляють про вибухи та нібито обстріли. Зокрема, увечері 8 червня місцева влада стверджувала, що спрацювала ППО.

Також днем раніше росіяни заявили, що в місті Шебекіно, розташованому неподалік кордону, спалахнула масштабна пожежа. Мешканці публікували кадри, на які видно, що все місто були в диму.

Також у ніч на 9 червня нібито через обстріл регіону в Шебекіно Бєлгородської області спалахнув багатоповерхівка . Крім того, 19 червня у місті Валуйки Бєлгородської області вибухами пошкоджено будинки, автомобілі, проїжджа частина. Деякі машини вибуховою хвилею перевернуло або закинуло на інші автомобілі.

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