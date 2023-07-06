У Бєлгородській області пролунали вибухи: влада заявляє про атаку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора регіону В'ячеслава Гладкова в Telegram .

"Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. Збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. За попередніми даними, постраждалих немає", - написав чиновник країни-агресора.

При цьому він додав, що внаслідок "атаки" нібито пошкоджено дах у приватному домоволодінні.

Вибухи та пожежі у Бєлгородській області

Нагадаємо, останні кілька місяців у Бєлгородській області все частіше лунають вибухи та починаються пожежі. Влада зазвичай скаржиться на обстріли або атаки дронів, у всьому звинувачують Україну.

Наприклад, 4 липня жителі Бєлгорода чули гучні вибухи. Також там нібито працювали системи протиповітряної оборони.

Також ми писали, що24 червня у Шебекіно Бєлгородської області почалася пожежа на промисловому підприємстві. Причиною нібито була атака дрона.