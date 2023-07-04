В Москві пролунали потужні вибухи: що відомо

В районі поселення Марушкінське, що у Москві, вранці 4 липня, пролунало кілька потужних вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mash .

Місцеві жителі зазначають, що в районі Нової Москви, в кількох кілометрах від МКАД пролунала серія гучних вибухів. Інтервал між ними склав близько 5 хвилин. Ймовірною причиною називають роботу протиповітряної оборони.

Як повідомляють екстренні служби Росії, в Новій Москві, нібито збито два безпілотника. Ще один в Калужській області РФ.

Також, місцеві жителі повідомляють про вибухи в селі Аканьшино Московського округу. Зазначається, що це сталося приблизно о 6:40 ранку.

Перенаправлення літаків з Внуково

Літаки, які летіли до Внуково (один із чотирьох основних аеропортів Москви) почали перенаправляти до інших летовищ. Повідомляється про п'ять таких рейсів: із Шарм-Ель-Шейха, Дубая, Махачкали, Челябінська та Новосибірська.

Зазначається, що рейс з Анкари кружляє поблизу Внуково вже трохи більше години.

Атака дронів на військову частину під Москвою

Сьогодні вночі, 4 липня, в місті Кубинка, дрон-камікадзе атакував адміністративну будівлю на території військової частини.

Варто зазначити, що там знаходиться авіабаза, крім того, у місті базується бригада повітрянодесантних військ.

"Бавовна" в Росії

Ввечері, 3 липня, сталася пожежа у будівлі, в якій знаходяться різні підприємства в місті Хімки Московської області. Через деякий час площа полум'я зросла до 1 тисячі квадратних метрів.

А в Краснодарському краї стався вибух поблизу військового аеродрому. Розмір вирви, яка утворилася за 200 метрів від території об'єкту, становить 10 метрів у діаметрі та близько 4 метрів глибиною.