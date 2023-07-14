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В Курській області РФ біля відділку ФСБ пролунав вибух через саморобний дрон

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Курська область, РФ, П'ятниця 14 липня 2023 02:58
В Курській області РФ біля відділку ФСБ пролунав вибух через саморобний дрон Фото: під Курськом у РФ стався вибух через саморобний БПЛА (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

У місті Курчатов Курської області (РФ) пролунав вибух у ніч проти 14 липня. Повідомляється про падіння уламків невідомого безпілотника приблизно за сотню метрів від будівлі місцевого управління ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Mash.

Після інциденту було зафіксовано фрагменти БПЛА на різних локаціях. Так, стверджується, що уламки дрона впали на житловій будинок, де були вибиті вікна. Також уточнюється, що фрагменти дрона потрапили на 2-й поверх будівлі на вулиці Енергетиків. Деякі уламки почали розбирати місцеві жителі.

Місце події оточили правоохоронці. Даних щодо постраждалих немає.

У мережі було опубліковано відео вибуху та фото з цими залишками БПЛА.

Як йдеться у публікації, цей дрон був саморобний і на реактивній тязі. За словами жителів населеного пункту, він врізався у ялинку біля будинку.

На опублікованих кадрах показана, попередньо, тайванська турбіна Kingtech K-210G, яка стояла на БПЛА.

"Через її звук місцеві могли прийняти безпілотник за ракету", - йдеться в повідомленні.

В Курській області РФ біля відділку ФСБ пролунав вибух через саморобний дрон

Курчатов розташований за 4 кілометри від Курської АЕС.

Вибухи в РФ через дрони

Нагадаємо, що раніше цієї ночі повідомлялося про вибух у Воронежі в РФ нібито через БПЛА та роботу протиповітряної оборони.

А кілька днів тому повідомлялося, що в Москві прогриміли кілька потужних вибухів, де нібито могли працювати системи протиповітряної оборони.

Перед цим у російському Краснодарському краї стався вибух поблизу військового аеродрому. Розмір вирви, яка утворилася за 200 метрів від території об'єкта, становить 10 метрів у діаметрі та близько 4 метрів глибиною.

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Російська Федерація дрони Вибух Курская область
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