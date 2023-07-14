В Курській області РФ біля відділку ФСБ пролунав вибух через саморобний дрон

У місті Курчатов Курської області (РФ) пролунав вибух у ніч проти 14 липня. Повідомляється про падіння уламків невідомого безпілотника приблизно за сотню метрів від будівлі місцевого управління ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram-канал Mash .

Після інциденту було зафіксовано фрагменти БПЛА на різних локаціях. Так, стверджується, що уламки дрона впали на житловій будинок, де були вибиті вікна. Також уточнюється, що фрагменти дрона потрапили на 2-й поверх будівлі на вулиці Енергетиків. Деякі уламки почали розбирати місцеві жителі.

Місце події оточили правоохоронці. Даних щодо постраждалих немає.

У мережі було опубліковано відео вибуху та фото з цими залишками БПЛА.

Як йдеться у публікації, цей дрон був саморобний і на реактивній тязі. За словами жителів населеного пункту, він врізався у ялинку біля будинку.

На опублікованих кадрах показана, попередньо, тайванська турбіна Kingtech K-210G, яка стояла на БПЛА.

"Через її звук місцеві могли прийняти безпілотник за ракету", - йдеться в повідомленні.

Курчатов розташований за 4 кілометри від Курської АЕС.

Вибухи в РФ через дрони

Нагадаємо, що раніше цієї ночі повідомлялося про вибух у Воронежі в РФ нібито через БПЛА та роботу протиповітряної оборони.

А кілька днів тому повідомлялося, що в Москві прогриміли кілька потужних вибухів, де нібито могли працювати системи протиповітряної оборони.

Перед цим у російському Краснодарському краї стався вибух поблизу військового аеродрому. Розмір вирви, яка утворилася за 200 метрів від території об'єкта, становить 10 метрів у діаметрі та близько 4 метрів глибиною.