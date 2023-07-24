Пожар и обесточивание. В РФ заявили об обстрелах Курской области

По словам российского чиновника, в поселке Теткино Глушковского района было зафиксировано 16 "прилетов", и якобы обстрел велся со стороны Украины.

"В результате осколками повреждены крыши двух домов", - рассказал руководитель российской области.

Также он рассказал, что в воскресенье был обстрелян и н.п. Краснооктябрьский.

"Пострадавших нет. Из-за повреждения линии электропередачи поселок обесточен, и также частично нарушено электроснабжение села Веселого", - говорится в публикации.

Чиновник добавил, что в Краснооктябрьском из-за обстрела загорелся многоквартирный дом, в котором в тот момент никто не жил.

Взрывы и пожары в России

Напомним, последние несколько месяцев в различных областях РФ все чаще звучат взрывы и начинаются пожары. Обычно власти жалуются на обстрелы или атаки дронов, при этом во всем обвиняют Украину.

Так, в середине месяца в городе Курчатов Курской области прозвучал взрыв, Тогда, 14 июля, рассказівали о падении обломков неопознанного беспилотника примерно в сотне метров от здания местного управления ФСБ.

Той же ночью, 14 июля, сообщалось о взрыве в Воронеже в РФ якобы из-за БПЛА и работы противовоздушной обороны.

А за несколько дней до этого сообщалось, что в Москве прогремели несколько мощных взрывов, где якобы могли работать системы противовоздушной обороны.

Перед этим в российском Краснодарском крае произошел взрыв вблизи военного аэродрома. Размер воронки, образовавшейся в 200 метрах от территории объекта, составляет 10 метров в диаметре и около 4 метров глубиной.

Также сообщалось, что 4 июля жители Белгорода слышали громкие взрывы. Также там якобы работали системы противовоздушной обороны. Спустя 2 дня, 6 июля, над Белгородом и Белгородским районом также были слышны взрывы.