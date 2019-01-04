Пожарные рассказали подробности взрыва автомобиля в центре Вены

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Двое людей, которые были в автомобиле, вовремя оставили его

На площади Карлсплатц в центре Вены вследствие взрыва автомобиля, который произошел 4 января, пострадавших нет. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Австрийское агентство печати со ссылкой на пожарную службу города.

Отмечается, что водитель и пассажир автомобиля сначала даже не заметили пламя, которое вырывалось из задней части кузова, и продолжали движение в направлении Венской оперы. Только благодаря другим участникам дорожного движения они узнали о возгорании и вовремя успели оставить автомобиль.

"Пострадавших нет, двое людей, которые были в автомобиле, вовремя покинули его", - говорится в сообщении.

В результате взрыва машина сгорела дотла.

Напомним, в сирийском городе Африн в воскресенье, 16 декабря 2018, в результате взрыва автомобиля на продуктовом рынке погибло по меньшей мере 8 человек, еще 24 получили ранения.

РБК-Украина писало, что на японском острове Хоккайдо в одном из ресторанов города Саппоро прогремел сильный взрыв, в результате которого пострадал по меньшей мере 41 человек.

Также в пятницу утром, 14 декабря, в городе Фастов Киевской области прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа.