Пожежники розповіли подробиці вибуху автомобіля у центрі Відня

Фото: поліція (flickr.com)

Двоє людей, які були в автомобілі, вчасно залишили його

На площі Карлсплатц у центрі Відня внаслідок вибуху автомобіля, який відбувся 4 січня, потерпілих немає. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Австрійське агентство преси із посиланням на пожежну службу міста.

Зазначається, що водій і пасажир автомобіля спочатку навіть не помітили полум’я, яке виривалося із задньої частини кузова, та продовжували рух у напрямку Віденської опери. Лише завдяки іншим учасникам дорожнього руху вони дізналися про займання та вчасно встигли залишити авто.

"Постраждалих немає, двоє людей, які були в автомобілі, вчасно залишили його", - йдеться у повідомленні.

В результаті вибуху, машина згоріла дощенту.

Нагадаємо, у сирійському місті Афрін у неділю, 16 грудня 2018, в результаті вибуху автомобіля на продуктовому ринку загинуло щонайменше 8 людей, ще 24 отримали поранення.

РБК-Україна писало, що на японському острові Хоккайдо в одному з ресторанів міста Саппоро прогримів сильний вибух, в результаті якого постраждала щонайменше 41 людина.

Також в п'ятницю вранці, 14 грудня, у місті Фастів Київської області прогримів вибух в п'ятиповерховому житловому будинку. За попередніми даними, причиною вибуху став витік побутового газу.