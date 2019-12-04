При пожаре в одесском колледже семь человек пропали без вести

В результате пожара в Одессе семеро человек пробали без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, по состоянию на 17:30 нет связи с семью людьми, которые находились в помещениях Одесского колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса на момент начала пожара.

Кроме того, в Министерстве образования подтвердили факт пропажи троих сотрудников вуза, которые работают в бухгалтерии.



Также известно, что не выходят на связь четверо студентов учебного заведения. Имена троих из них известны - это Юлия Маркина, Екатерина Пьяночкина и Кирилл Трофимчук.

По неподтвержденной информации количество пропавших может быть больше.

Напомним, что полиция открыла дело по факту пожара в колледже. Инцидент квалифицировали как нарушение требований пожарной безопасности. В то же время пожар продолжается, и следователи не имеют доступа к месту происшествия.

Пожар в одесском колледже возник в среду, 4 декабря, около 10 часов утра. Возгорание произошло на третьем этаже. Вероятной причиной пожара могла стать проводка, которую не меняли с 1966 года.

Кроме того, в ГСЧС подчеркивают, что на данный момент известно о 22 пострадавших. Однако не исключено, что число пострадавших будет расти, так как ближе к вечеру люди начали самостоятельно обращаться за медпомощью.