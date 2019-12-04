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При пожежі в одеському коледжі сім чоловік пропали без вісті

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У Моз підтвердили факт пропажі трьох співробітників вузу

В результаті пожежі в Одесі семеро осіб пробали безвісти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як повідомляється, станом на 17:30 немає зв'язку з сімома людьми, які знаходилися в приміщеннях Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на момент початку пожежі.

Крім того, у Міністерстві освіти підтвердили факт пропажі трьох співробітників внз, які працюють в бухгалтерії.

Також відомо, що не виходять на зв'язок четверо студентів навчального закладу. Імена трьох з них відомі - це Юлія Маркіна Катерина Пьяночкина і Кирило Трофимчук.

За непідтвердженою інформацією кількість зниклих може бути більше.

Нагадаємо, що поліція відкрила справу за фактом пожежі в коледжі. Інцидент кваліфікували як порушення вимог пожежної безпеки. У той же час пожежа продовжується, і слідчі не мають доступу до місця події.

Пожежу в одеському коледжі виник у середу, 4 грудня, близько 10 години ранку. Займання сталося на третьому поверсі. Ймовірною причиною пожежі могла стати проводка, яку не міняли з 1966 року.

Крім того, в ДСНС підкреслюють, що на даний момент відомо про 22 постраждалих. Однак не виключено, що кількість постраждалих буде рости, так як ближче до вечора люди почали самостійно звертатися за медичною допомогою.

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