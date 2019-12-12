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Пожар в Одессе: полиция назначила генетическую экспертизу

Новости » Происшествия     12.12.2019 - 13:29
Пожар в Одессе: полиция назначила генетическую экспертизу
Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

Также были изъяты и направлены на экспертизу фрагменты электропроводки после пожара в Одессе

Для установления личностей погибших при пожаре в одесском колледже назначена генетическая экспертиза. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Заместитель начальника Главного управления национальной полиции в Одесской области Сергей Шайхет отметил, что также были изъяты и направлены на экспертизу фрагменты электропроводки.

"По состоянию на 12-е декабря первоочередной осмотр места происшествия следователями завершен. После предоставления разрешения работниками ГСЧС он будет продолжен", - добавил он.

Напомним, число погибших в результате пожара в Одессе выросло до 16. Спасатели сегодня нашли тела еще трех людей. Такоже опубликован список погибших.

РБК-Украина писало, что пожар в одесском колледже произошел 4 декабря. В колледже не было даже пожарной сигнализации. Полиция рассматривала версии поджога и неисправной проводки.

Вчера Киевский районный суд Одессы отпустил директора сгоревшего одесского колледжа экономики и права Любовь Кочергу под домашний арест.

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