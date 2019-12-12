Пожежа в Одесі: поліція призначила генетичну експертизу

Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

Також були вилучені і направлені на експертизу фрагменти електропроводки після пожежі в Одесі

Для встановлення осіб загиблих при пожежу в одеському коледжі призначена генетична експертиза. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Заступник начальника Головного управління національної поліції в Одеській області Сергій Шайхет зазначив, що також були вилучені і направлені на експертизу фрагменти електропроводки.

"Станом на 12-е грудня першочерговий огляд місця події слідчими завершений. Після надання дозволу працівниками ДСНС він буде продовжений", - додав він.

Нагадаємо, кількість загиблих в результаті пожежі в Одесі зросла до 16. Рятувальники сьогодні знайшли тіла ще трьох людей. Також опублікований список загиблих.

РБК-Україна писало, що пожежа в одеському коледжі сталась 4 грудня. У коледжі не було навіть пожежної сигналізації. Поліція розглядала версії підпалу і несправної проводки.

Вчора Київський районний суд Одеси відпустив директора згорілого одеського коледжу економіки і права Любов Кочергу під домашній арешт.