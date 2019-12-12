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Число погибших в результате пожара в Одессе снова выросло

Новости » Происшествия     12.12.2019 - 08:10
Число погибших в результате пожара в Одессе снова выросло
Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

Спасатели под завалами нашли тела 14 людей, еще двое скончались в больнице

Число погибших в результате пожара в Одессе выросло до 16. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что спасатели под завалами нашли тела 14 людей, еще двое скончались в больнице. Тела 9 человек не идентифицированы.

"К ликвидации последствий пожара привлечены 222 человека и 37 единиц техники, из них от ГСЧС 67 человек личного состава и 8 единиц техники. На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Одесской области", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 13 погибших в результате пожара в Одессе.

Напомним, Киевский районный суд Одессы отпустил директора сгоревшего одесского колледжа экономики и права Любовь Кочергу под домашний арест.

РБК-Украина писало, что вчера завершили демонтаж аварийной стены сгоревшего колледжа.

Отметим, пожар в одесском колледже произошел 4 декабря. В колледже не было даже пожарной сигнализации. Полиция рассматривала версии поджога и неисправной проводки.

Глава Одесской облгосадминистрации присвоил пожару в учебном заведении статус региональной чрезвычайной ситуации, а также создал штаб по ее ликвидации.

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