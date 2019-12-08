В ГСЧС заявили, что в одесском колледже не было пожарной сигнализации

Фото: пожар в Одессе (dsns.gov.ua)

В результате пожара в колледже погибли десять человек

В одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором произошел пожар 4 декабря, не было пожарной сигнализации. Об этом во время брифинга в Одессе заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин, передает РБК-Украина.

Чечеткин, отвечая на вопрос, сработала ли пожарная сигнализация в колледже, ответил: "После сегодняшнего совещания выяснилось, что там вообще пожарной сигнализации не было".

Напомним, утром воскресенья, 8 декабря, под завалами на месте пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса обнаружили еще два тела, число погибших выросло до 10 человек.

Одесские правоохранители установили первых подозреваемых в деле о пожаре в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе. Полиция задержала 2 человек. Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что местонахождение восьми человек, которые предположительно находились в сгоревшем здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, до сих пор остается неизвестны.