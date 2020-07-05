Пожар в Новой Каховке ликвидировали

Причины возгорания пока неизвестны
Спасатели потушили пожар в многоэтажном доме в Новой Каховке. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Пожар на крыше пятиэтажке тушили 7 отделений пожарной службы. Огонь ликвидировали в 18:40 на площади около 2 тысяч квадратных метров.
Причины возгорания сейчас устанавливаются.
Напомним, сегодня днем в Новой Каховке вспыхнула крыша многоэтажки. Предварительно, возгорание произошло в одной из квартир дома, а затем огонь перекинулся на крышу. Жителей пострадавших квартир планируют отселить.
Одна из версий пожара в Новой Каховке - неосторожное обращение с огнем, но не исключают и умышленный поджог.
Также РБК-Украина писало о пожаре в многоэтажке на Позняках, который случился на улице Александра Кошица в понедельник, 29 июня.
Кроме того, в Днепропетровской области сегодня произошел пожар в экосистеме.
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Автор: Дмитрий Левицкий