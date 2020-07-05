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Пожежу в Новій Каховці ліквідували

Новини » Надзвичайні події     05.07.2020 - 19:42
Пожежу в Новій Каховці ліквідували
Фото: пожежа у Новій Каховці (ks.dsns.gov.ua)

Причини загоряння поки невідомі

Рятувальники загасили пожежу в багатоповерховому будинку в Новій Каховці. Жертв та постраждалих в результаті інциденту немає.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Пожежу на даху п'ятиповерхівки гасили 7 відділень пожежної служби. Вогонь ліквідували о 18:40 на площі близько 2 тисячі квадратних метрів.

Причини загоряння наразі встановлюються.

Нагадаємо, сьогодні вдень у Новій Каховці спалахнув дах багатоповерхівки. Попередньо, загоряння сталося в одній з квартир будинку, а потім вогонь перекинувся на дах. Мешканців постраждалих квартир планують відселити.

Одна з версій пожежі у Новій Каховці - необережне поводження з вогнем, але не виключають й умисний підпал.

Також РБК-Україна писало про пожежу в багатоповерхівці на Позняках, яка сталася на вулиці Олександра Кошиця у понеділок, 29 червня.

Крім того, у Дніпропетровській області сьогодні сталася пожежа в екосистемі.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України пожежаНовая Каховка
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