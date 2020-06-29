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В Киеве снова произошел пожар на Позняках

Новости » Происшествия     29.06.2020 - 19:20
В Киеве снова произошел пожар на Позняках
Фото: пожарная служба (РБК-Украина)

Горит квартира на улице Александра Кошица

В Киеве второй раз за два дня произошел пожар в многоэтажном доме на Позняках. Возгорание произошло в одном из домов на улице Александра Кошица.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

По информации свидетелей, горит квартира в доме по адресу Кошица, 9. На место происшествия уже прибыли пожарные.

Информации о жертвах и пострадавших, а также о причинах возгорания пока нет.

Очередной пожар вспыхнул на Позняках, на этот раз - Кошица, 9. На месте работали бойцы пожарной охраны ГСЧС. Будем надеяться, что никто не пострадал.

Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 29 червня 2020 р.

Напомним, на прошлой неделе в одном из домов на столичных Позняках произошел мощный взрыв. Предварительно, в одной из квартир многоэтажки на улице Крушельницкой произошла утечка газа. Жертвами трагедии стали 5 жителей дома.

Вчера в соседнем со взорвавшимся доме вспыхнул пожар на 13 этаже.

Огонь перекинулся на этаж выше и сопровождался сильным задымлением из-за горения утеплителя.

Кроме того, взрыв с пожаром в доме произошел вчера в Харьковской области.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины КиевпожарПознякиГСЧС
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