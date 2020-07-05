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В Днепропетровской области вспыхнул пожар в экосистеме

Новости » Происшествия     05.07.2020 - 15:38
В Днепропетровской области вспыхнул пожар в экосистеме
Фото с места возгорания (dsns.gov.ua)

В результате пожара погибших и пострадавших нет

В воскресенье, 5 июля, вблизи поселка городского типа Юрьевка в Днепропетровской области вспыхнул пожар в экосистеме. Пламя распространилось на территорию 3 гектаров.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в 11:52 в спасатели получили сообщение, что вблизи пгт Юрьевка горит сухая трава и камыш.

"По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что пожар возник на открытой территории, и из-за порывов ветра приобрел большие масштабы. Огнем уничтожено сухую траву и камыш на площади 3 гектаров. В результате пожара погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГСЧС, пожар локализовали в 12:25 и ликвидировали в 13:26.

Напомним, ранее в Николаевской области вспыхнул пожар на свалке, который охватил площадь в 1000 кв. метров.

Также сообщалось, что в Киевской области произошел пожар на свалке.

Ранее синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины пожарДнепропетровская область
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