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В Новой Каховке горит многоэтажка

Новости » Происшествия     05.07.2020 - 16:28
В Новой Каховке горит многоэтажка
Фото: пожар в жилом доме (facebook)

Жители дома были эвакуированы

В Херсонской области в городе Новая Каховка произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Пожар произошел на улице Букина, 20.

Об этом сообщает Online Новая Каховка.

На месте происшествия работают спасатели.

Как сообщает издание ZPost, в одной из квартир была семейная ссора, в результате которой сожитель поджег квартиру на 5 этаже. Пожар быстро перекинулся на крышу и распространился по всему периметру здания.

Как сообщили РБК-Украина в Херсонском отделении ГСЧС в доме загорелась крыша. Жителей дома эвакуировали. Жертв и пострадавших на данный момент нет.

Пожар на букина

Опубліковано Анатолієм Еванковим Неділя, 5 липня 2020 р.

Напомним, 3 июля возле аэропорта "Киев" вспыхнул пожар.

Кроме того, взрыв с пожаром в доме произошел в Харьковской области.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины пожарНовая Каховка
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