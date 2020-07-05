В Новой Каховке горит многоэтажка

Фото: пожар в жилом доме (facebook)

Жители дома были эвакуированы

В Херсонской области в городе Новая Каховка произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Пожар произошел на улице Букина, 20.

Об этом сообщает Online Новая Каховка.

На месте происшествия работают спасатели.

Как сообщает издание ZPost, в одной из квартир была семейная ссора, в результате которой сожитель поджег квартиру на 5 этаже. Пожар быстро перекинулся на крышу и распространился по всему периметру здания.

Как сообщили РБК-Украина в Херсонском отделении ГСЧС в доме загорелась крыша. Жителей дома эвакуировали. Жертв и пострадавших на данный момент нет.

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Напомним, 3 июля возле аэропорта "Киев" вспыхнул пожар.

Кроме того, взрыв с пожаром в доме произошел в Харьковской области.

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Автор: РБК-Украина