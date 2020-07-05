Пожар в Новой Каховке: жильцов пострадавших квартир отселят

Помощь пострадавшим также окажут областные власти
Из-за пожара в многоэтажном жилом доме в Новой Каховке проводится заседание городского штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Решается вопрос об отселении жителей пострадавших от пожара квартир.
Об этом сообщает глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев в Facebook.
По словам Гусева, предварительной причиной возгорания считается неосторожное обращение с огнем. Также не исключают версию умышленного поджога.
"Областные власти окажут всю необходимую помощь в ликвидации последствий пожара", - заявил он.
Напомним, пожар в многоэтажке произошел в Новой Каховке сегодня днем. Возгорание произошло в одной из квартир дома, после чего огонь перекинулся на крышу.
Как рассказали РБК-Украина в областном управлении ГСЧС, в результате пожара в Новой Каховке никто не пострадал.
Напомним, в понедельник, 29 июня, пожар произошел в многоэтажке на столичных Позняках.
РБК-Украина писало, что пожар произошел на 15-м этаже жилого дома на улице Александра Кошица.
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Автор: Дмитрий Левицкий