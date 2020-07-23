Пожар в Луганской области продолжают тушить

По состоянию на утро 23 июля в Луганской области спасатели продолжают тушить пожар, который возник накануне в результате обстрела боевиков. Сейчас там наблюдается тление отдельных очагов сухой травы, кустарников и древесины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, пожар возник вчера вблизи села Лопаскине Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества. По данным спасателей, сейчас угрозы населенным пунктам нет. К тушению привлечено 252 человека и 51 единица техники.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за лесного пожара жителей села Лопаскино могли эвакуировать.

Кроме того, с целью оказания помощи работникам лесного хозяйства привлечено 16 автоцистерн и пиротехнический расчет ГСЧС.

В начале месяца в Луганской области уже загорался лес для ликвидации которого привлекли около 450 военных.

Тогда в результате пожаров погибли пять человек.