Пожар в Луганской области: открытого огня нет

Фото: пожар (dsns.gov.ua)

По данным спасателей, пожар возник в результате обстрела боевиков

По состоянию на 21:00, 22 июля, в Луганской области нет открытого огня в очагах пожара. Обстрелов и детонации взрывчатки не наблюдается.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 21:00 открытого огня нет, наблюдается тление сухой травы, кустарников и древесины на территории Трехизбенского лесничества. Угрозы населенным пунктам нет. Обстрелов и детонации взрывоопасных предметов на месте пожара не наблюдается", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 116 человек и 31 единиц техники.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за лесного пожара жителей села Лопаскино могут эвакуировать.

Отметим, пожар возник сегодня в дневное время. По данным спасателей, огонь распространился в результате обстрела боевиков.