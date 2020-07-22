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Пожар в Луганской области: жителей могут эвакуировать

Луганская область, Среда 22 июля 2020 18:30
Пожар в Луганской области: жителей могут эвакуировать
Фото: спасатели тушат пожар (t.me/dsns_telegram)
Автор: Максим Зайченко

Речь идет об эвакуации 33 жителей села, вблизи которого распространился огонь

В среду, 22 июля, в Луганской области могут эвакуировать жителей села Лопаскино, вблизи которого возник лесной пожар. Огонь распространился в результате обстрела боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, для недопущения дальнейшего распространения пожара по периметру села обустроили минерализованную полосу.

"Через областную государственную администрацию проведено оповещение главы Трехизбенского сельского совета о возможности, в случае необходимости, эвакуации населения села Лопаскино, 33 человек", - говорится в сообщении.

Сообщается, что к тушению привлекли 87 человек и 20 единиц техники.

Напомним, 7 июля в Луганской области вспыхнул огонь на открытой территории, к ликвидации которого привлекли около 450 военных.

Тогда в результате пожаров погибли пять человек.

Кроме того, были уничтожены 23 и повреждены 36 домов в селе Смоляниново, пострадали 71 человек.

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