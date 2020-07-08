Пожар в Луганской области: спасатели уточнили количество погибших

Фото: тушение пожаров в Луганской области (dsns.gov.ua)

Всего во время тушения спасатели обнаружили четырех погибших

Во время тушения лесного пожара в Новайдарском районе Луганской области спасатели обнаружили тела четырех погибших людей. Также девять человек были госпитализированы с различными ожогами, среди них двое детей.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Изначально спасатели сообщали, что во время тушения пожаров обнаружили тела трех человек.

"По уточненным данным, во время тушения пожара обнаружены тела 4 погибших и 9 (из них 2 детей) госпитализированы", - сообщили в ГСЧС.

По информации спасателей, по состоянию на 8 июля из-за пожаров были эвакуированы из жилых домов села Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро" 30 человек, из них 13 детей, еще 30 человек были отселены.

Из-за ситуации с пожарами в Луганскую область отправились министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, глава ГСЧС Николай Чечоткин и глава Национальной полиции Игорь Клименко. Они будут координировать силы в преодолении масштабных лесных пожаров.

"Более 1200 работников ДСНС, Нацполиции, Национальной гвардии и 200 единиц техники, в том числе два самолета АН-32П, ликвидируют пожар. Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме", - сообщил Аваков.

Ранее РБК-Украина писало, что в Луганской области в больнице умер пострадавший в результате пожара мужчина.

Также сообщалось, что пожарами в Луганской области уничтожено почти 5 гектаров территории.