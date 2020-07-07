Масштабный лесной пожар в Луганской области: что известно на данный момент

Фото: пожар в Луганской области (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Возгорание в лесных массивах произошло из-за сильного ветра и жары и перекинулось на поселки

Лесной пожар в Луганской области охватил несколько сел. Огнем уничтожены более 100 жилых и дачных домов, погибло 6 человек. Местных жителей госпитализируют в больницы с ожогами. Все подробности - в материале РБК-Украина.

Причина и масштабы пожаров

Сегодня днем жители Луганской области начали сообщать о возгораниях в нескольких населенных пунктах. Пожар произошел накануне в лесничествах Новоайдарского района, но из-за сильного ветра и жары его площадь увеличилась.

Фото: пожары в Луганской области (facebook.com/policeLG)

В районе озера Чистое в Северодонецке загорелась сухая трава. Также начался пожар в поле у населенного пункта Боровское, в результате чего огонь уничтожил забор жилого дома. Возгорание произошло на свалке в селе Метелкино, позднее огнем охватило леса и поселок Смоляниново в Новоайдарском районе.

По данным ГСЧС, сгорело 30 жилых домов в Смоляниново и 80 строений дачного кооператива "Волчья яма". Общая площадь возгорания составила 120 га.

Полиция перекрыла проезд на автомобильных трассах в направлениях из Северодонецка на Новоайдар и село Пурдовка. Дым от возгорания был виден на улицах Северодонецка. Стоит отметить, что город окружен хвойными лесами.

Фото: дым от возгорания виден в Северодонецке (instagram.com/severodonetsk)

Количество жертв возросло до 6

На 21:00 стало известно о 6 погибших в результате пожаров на Луганщине. Трое из них погибли во время ДТП на выезде из поселка Смоляниново.

Девять местных жителей с ожогами разной степени тяжести и отравлением угарным газом были доставлены в больницы.

Машинами скорой помощи эвакуировали местных жителей из поселка под Северодонецком. Людей разместили в Новоайдарской, Северодонецкой больницах и медучреждении Кременского района.

Ликвидация пожара

Спасателям удалось локализовать возгорание, на месте создан оперативный штаб. Продолжается ликвидация пожара в лесничестве у села Капитаново, площадью 40 га. Задействовано 16 единиц техники и 60 спасателей ГСЧС.

Оперативна інформація щодо загорання сухої трави та лісового масиву на території Новоайдарського району Луганської області Оперативна інформація щодо загорання сухої трави та лісового масиву на території Новоайдарського району Луганської області Станом на 17 год. до гасіння пожежі залучено 361 чол. та 85 од. тех., з них від ДСНС 310 чол. о/с та 66 од. техніки. Додатково слідують від ДСНС 37 автоцистерн та 220 чол. з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей. У зв’язку з поривчастим вітром (до 25 м/с) та високою температурою повітря (+ 38) відбулося розповсюдження пожежі на с. Смолянинове Новоайдарського району. Попередньо 1 особа загинула та 4 особи госпіталізовані до лікарні. Вогнем знищено близько 80 дачних будинків садового кооперативу «Вовча яма» та 14 житлових будинків у с. Смолянинове. Опубліковано ДСНС України Вівторок, 7 липня 2020 р.

Президент Владимир Зеленский провел экстренное совещание по ситуации в Луганской области. По поручению главы государства к ликвидации пожаров были привлечены подразделения Нацгвардии и ВСУ.

В тушении огня было задействовано более 1 тыс. спасателей, полицейских и нацгвардейцев из Луганской области. Также дополнительно привлечены бригады ГСЧС Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей, 85 единиц спецтехники и 2 самолета.

На 9 июля назначено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которой будет принято решение о помощи пострадавшим от пожаров.

Напомним, вчера рядом с населенным пунктом Осколоновка Новоайдарского района на территории двух лесничеств возник масштабный лесной пожар.