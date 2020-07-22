В Луганской области загорелся лес из-за обстрела боевиков

Пожар произошел на территории Трехизбенского лесничества
В Луганской области произошел пожар вблизи села Лопаскино. На территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, пожар произошел в результате обстрела боевиков.
С целью оказания помощи работникам лесного хозяйства привлечено 16 автоцистерн и пиротехнический расчет ГСЧС.
Напомним, 7 июля в Луганской области вспыхнул пожар, к ликвидации которого привлекли около 450 военных.
Тогда в результате пожаров погибли пять человек.
В результате пожаров были уничтожены 23 и повреждены 36 домов в селе Смоляниво, пострадали 71 человек.