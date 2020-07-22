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В Луганской области загорелся лес из-за обстрела боевиков

Среда 22 июля 2020 17:11
В Луганской области загорелся лес из-за обстрела боевиков
Фото: спасатели тушат пожар (t.me/dsns_telegram)
Автор: Лера Полищук

Пожар произошел на территории Трехизбенского лесничества

В Луганской области произошел пожар вблизи села Лопаскино. На территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, пожар произошел в результате обстрела боевиков.

С целью оказания помощи работникам лесного хозяйства привлечено 16 автоцистерн и пиротехнический расчет ГСЧС.

Напомним, 7 июля в Луганской области вспыхнул пожар, к ликвидации которого привлекли около 450 военных.

Тогда в результате пожаров погибли пять человек.

В результате пожаров были уничтожены 23 и повреждены 36 домов в селе Смоляниво, пострадали 71 человек.

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