В Луганской области загорелся лес из-за обстрела боевиков

Фото: спасатели тушат пожар (t.me/dsns_telegram)

Пожар произошел на территории Трехизбенского лесничества

В Луганской области произошел пожар вблизи села Лопаскино. На территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, пожар произошел в результате обстрела боевиков.

С целью оказания помощи работникам лесного хозяйства привлечено 16 автоцистерн и пиротехнический расчет ГСЧС.

Напомним, 7 июля в Луганской области вспыхнул пожар, к ликвидации которого привлекли около 450 военных.

Тогда в результате пожаров погибли пять человек.

В результате пожаров были уничтожены 23 и повреждены 36 домов в селе Смоляниво, пострадали 71 человек.