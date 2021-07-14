Поймали на допинге. Двое российских пловцов пропустят Олимпиаду в Токио
Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев, которые готовились к участию в Олимпиаде в Токио, временно отстранены из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Международной федерации плавания (FINA)
Отмечается, что решение об их отстранении от участия в соревнованиях по плаванию в Токио-2020 принято на основании доказательств, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA), полученных из московской антидопинговой лаборатории.
Напомним, ранее в пробах двух российских гребцов нашли запрещенный препарат мельдоний. Их исключили из списков олимпийской сборной РФ.
Отметим, украинский гимнаст Олег Верняев дисквалифицирован на четыре года из-за допинга. В его пробах обнаружили мельдоний. В результате спортсмен пропустит Олимпиаду в Токио.