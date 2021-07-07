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Двое российских гребцов не поедут на Олимпиаду в Токио: их поймали на употреблении допинга

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Москва, Среда 07 июля 2021 16:38
Двое российских гребцов не поедут на Олимпиаду в Токио: их поймали на употреблении допинга Фото: российские гребцы попались на допинге - они не поедут в Токио (twitter.com/xexe_club)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские гребцы Никита Моргачев и Павел Сорин, которые готовились к участию в Олимпиаде в Токио, сдали положительные тесты на допинг. Из исключили из списков российской сборной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По его данным, в пробах российских гребцов нашли запрещенный препарат мельдоний. Тесты спортсмены сдали на сборах в Греции 17 июня.

Источники Telegram-канала утверждают, что Моргачев и Сорин отрицают свою вину. Спортсмены считают, что мельдоний мог содержаться в пищевых добавках, которые они принимали по согласованию с тренерским штабом.

Для подтверждения наличия у российских гребцов допинга 8 июля специалисты вскроют их вторые пробы. Однако руководство сборной РФ перестраховалось и исключило спортсменов из заявки на Олимпиаду.

Напомним, в 2016 году российская теннисистка Мария Шарапова призналась в употреблении допинга. В ее пробе был обнаружен мельдоний, запрещенный Всемирной антидопинговой организацией. Ее дисквалифицировали на два года, но после апелляции срок отстранения был сокращен до 15 месяцев.

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Российская Федерация Япония Олимпиада допинг
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