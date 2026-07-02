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Поїзди УЗ масово запізнюються "на години": які рейси найбільше (список)

11:08 02.07.2026 Чт
4 хв
Декому з пасажирів пробути в дорозі доведеться на 7-9 годин довше, ніж очікувалось
aimg Ірина Костенко
Поїзди УЗ масово затримуються в дорозі (фото ілюстративне: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Сьогодні зранку чимала кількість поїздів "Укрзалізниці" курсує з відчутними затримками. Більше, ніж на годину, запізнюються десятки рейсів.

Докладніше про ситуацію із затримками на різних маршрутах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Звідки затримки: основні причини - наслідки бойових дій і технічні моменти.
  • Масштаб: запізнюються десятки рейсів "Укрзалізниці" (від 1 до 9 годин).
  • Міжнародні рейси: через затримки на кордоні графік руху деяких поїздів також змінився.
  • Де шукати оновлення: актуальний статус руху кожного конкретного поїзда доступний онлайн на сайті "Укрзалізниці".

Чому та як сильно затримуються потяги УЗ

Зранку четверга, 2 липня, затримується чимала кількість поїздів "Укрзалізниці" на різних напрямках і маршрутах.

Серед основних причин такої ситуації зазначаються:

  • вплив бойових дій;
  • технічні причини.

Іншою, не менш вагомою причиною зміни тривалості подорожі, є також затримка на кордоні. Вона характерна для міжнародних сполучень (наприклад, з Пшемислем або Хелмом).

Деякі потяги затримуються не суттєво (до 1 години), пасажирам інших - кінцевої зупинки чекати доведеться на 2-3 години довше.

Кілька десятків рейсів "Укрзалізниці" затримуються на 3 години та більше.

Окремі поїзди пробудуть у дорозі навіть на 5-9 годин довше, ніж було заплановано розкладом.

Читайте також: Коли перетинати кордон без черг: у ДПСУ назвали найкращі дні та час

Які поїзди затримуються найбільше - список

Нижче пропонуємо ознайомитись зі списком поїздів УЗ, які затримуються сьогодні зранку:

  • №17/18 "Харків-Пас. - Ужгород" - затримка +8:09;
  • №773/774 "Конотоп - Жмеринка" - затримка +9:13;
  • №123/124 "Харків-Пас. - Чернівці" - затримка +7:29;
  • №1/2 "Харків-Пас. - Рахів" - затримка +7:29;
  • №133/134 "Київ-Пас. - Кам'янець-Под." - затримка +6:53;
  • №127/128 "Запоріжжя-1 - Львів" - затримка +5:41;
  • №7/8 "Харків-Пас. - Одеса-Головна" - затримка +4:58;
  • №93/94 "Харків-Пас. - Хелм" - затримка +6:14;
  • №21/22 "Харків-Пас. - Львів" - затримка +4:19;
  • №765/766 "Одеса-Головна - Київ-Пас." - затримка +4:10;

Поїзди, які затримуються найбільше (скриншот: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform)

  • №75/76 "Кривий Ріг-Головний - Київ-Пас." - затримка +3:59;
  • №119/120 "Хелм - Дніпро-Головний" - затримка +3:45;
  • №89/90 "Київ-Пас. - Пшемисль Головний" - затримка +3:31;
  • №273/274 "Київ-Пас. - Мукачево" - затримка +3:31;
  • №207/208 "Київ-Пас. - Івано-Франківськ" - затримка +3:31;
  • №103/104 "Лозова-Пас. - Львів" - затримка +3:30;
  • №63/64 "Пшемисль Головний - Харків-Пас." - затримка +6:49;
  • №259/260 "Черкаси - Ужгород" - затримка +3:23;
  • №257/258 "Черкаси - Ясіня" - затримка +3:06;
  • №257/258 "Ясіня - Черкаси" - затримка +2:53;
  • №259/260 "Ужгород - Черкаси" - затримка +2:53;

Інші рейси, які суттєво запізнюються (скриншот: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform)

  • №79/80 "Львів - Дніпро-Головний" - затримка +2:51;
  • №65/66 "Київ-Пас. - Суми" - затримка +2:39;
  • №69/70 "Пшемисль Головний - Кременчук-Пас." - затримка +2:34;
  • №129/130 "Мукачево - Полтава-Півд." - затримка +2:34;
  • №131/132 "Мукачево - Кременчук-Пас." - затримка +2:34;
  • №7/8 "Чернівці - Київ-Пас." - затримка +2:33;
  • №85/86 "Запоріжжя-1 - Львів" - затримка +2:27;
  • №3/4 "Дніпро-Головний - Ужгород" - затримка +2:27;
  • №105/106 "Київ-Пас. - Одеса-Головна" - затримка +2:19;
  • №747/748 "Тернопіль-Пас. - Київ-Пас." - затримка +2:14;
  • №81/82 "Ужгород - Київ-Пас." - затримка +2:12;

Потяги УЗ із затримкою близько 2-3 годин (скриншот: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform)

  • №51/52 "Київ-Пас. - Пшемисль Головний" - затримка +2:07;
  • №749/750 "Київ-Пас. - Відень Західний" - затримка +2:03;
  • №81/82 "Київ-Пас. - Ужгород" - затримка +1:57;
  • №55/56 "Рахів - Київ-Пас." - затримка +1:56;
  • №141/142 "Ясіня - Чернігів" - затримка +1:56;
  • №137/138 "Ясіня - Київ-Пас." - затримка +1:56;
  • №765/766 "Київ-Пас. - Одеса-Головна" - затримка +1:50;
  • №715/716 "Пшемисль Головний - Київ-Пас." - затримка +1:36;
  • №67/68 "Київ-Пас. - Варшава Заходня" - затримка +1:35;
  • №19/20 "Хелм - Київ-Пас." - затримка +1:34;
  • №67/68 "Варшава Заходня - Київ-Пас." - затримка +1:34;
  • №5/6 "Ясіня - Запоріжжя-1" - затримка +1:34;

Рейси, які запізнюються на 1,5-2 години (скриншот: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform)

  • №85/86 "Львів - Запоріжжя-1" - затримка +1:34;
  • №21/22 "Львів - Харків-Пас." - затримка +1:29;
  • №37/38 "Київ-Пас. - Запоріжжя-1" - затримка +1:28;
  • №19/20 "Київ-Пас. - Хелм" - затримка +1:25;
  • №7/8 "Одеса-Головна - Харків-Пас." - затримка +1:18;
  • №147/148 "Одеса-Головна - Житомир" - затримка +0:49;
  • №11/12 "Львів - Одеса-Головна" - затримка +1:05;
  • №35/36 "Пшемисль Головний - Одеса-Головна" - затримка +1:05;
  • №51/52 "Пшемисль Головний - Київ-Пас." - затримка +0:57;
  • №77/78 "Одеса-Головна - Ковель-Пас." - затримка +0:56;
  • №79/80 "Дніпро-Головний - Львів" - затримка +0:57.

Потяги УЗ, які затримуються відносно менше (скриншот: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform)

Насамкінець варто зауважити, що опублікований вище список поїздів, у русі яких спостерігається затримка, - неповний.

Крім того, вказаний "Укрзалізницею" прогноз часу відправки або прибуття:

  • орієнтовний;
  • може змінюватись.

Стежити за актуальними оновленнями (поточною ситуацією з потягами УЗ) можна онлайн - за відповідним посиланням.

Там можна не лише переглянути дані інтерактивних дашбордів, але і дізнатись інформацію щодо конкретного рейсу (скориставшись відповідною формою "Пошук").

Нагадаємо, раніше ми розповідали про літній графік поїздів УЗ (куди тепер доїхати буде простіше).

Крім того, ми пояснювали, які послуги у вагонах - безкоштовні та за що можуть оштрафувати пасажирів у поїздах.

Читайте також, як поїзд може стати мішенню - коли евакуюють пасажирів УЗ і як уберегти життя (інструкція).

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