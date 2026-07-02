Поїзди УЗ масово запізнюються "на години": які рейси найбільше (список)

Головне: Звідки затримки : основні причини - наслідки бойових дій і технічні моменти.

: основні причини - наслідки бойових дій і технічні моменти. Масштаб : запізнюються десятки рейсів "Укрзалізниці" (від 1 до 9 годин).

: запізнюються десятки рейсів "Укрзалізниці" (від 1 до 9 годин). Міжнародні рейси : через затримки на кордоні графік руху деяких поїздів також змінився.

: через затримки на кордоні графік руху деяких поїздів також змінився. Де шукати оновлення: актуальний статус руху кожного конкретного поїзда доступний онлайн на сайті "Укрзалізниці".

Чому та як сильно затримуються потяги УЗ

Зранку четверга, 2 липня, затримується чимала кількість поїздів "Укрзалізниці" на різних напрямках і маршрутах.

Серед основних причин такої ситуації зазначаються:

вплив бойових дій;

технічні причини.

Іншою, не менш вагомою причиною зміни тривалості подорожі, є також затримка на кордоні. Вона характерна для міжнародних сполучень (наприклад, з Пшемислем або Хелмом).

Деякі потяги затримуються не суттєво (до 1 години), пасажирам інших - кінцевої зупинки чекати доведеться на 2-3 години довше.

Кілька десятків рейсів "Укрзалізниці" затримуються на 3 години та більше.

Окремі поїзди пробудуть у дорозі навіть на 5-9 годин довше, ніж було заплановано розкладом.

Читайте також: Коли перетинати кордон без черг: у ДПСУ назвали найкращі дні та час

Які поїзди затримуються найбільше - список

Нижче пропонуємо ознайомитись зі списком поїздів УЗ, які затримуються сьогодні зранку:

№17/18 "Харків-Пас. - Ужгород" - затримка +8:09 ;

"Харків-Пас. - Ужгород" - затримка ; №773/774 "Конотоп - Жмеринка" - затримка +9:13 ;

"Конотоп - Жмеринка" - затримка ; №123/124 "Харків-Пас. - Чернівці" - затримка +7:29 ;

"Харків-Пас. - Чернівці" - затримка ; №1/2 "Харків-Пас. - Рахів" - затримка +7:29 ;

"Харків-Пас. - Рахів" - затримка ; №133/134 "Київ-Пас. - Кам'янець-Под." - затримка +6:53 ;

"Київ-Пас. - Кам'янець-Под." - затримка ; №127/128 "Запоріжжя-1 - Львів" - затримка +5:41 ;

"Запоріжжя-1 - Львів" - затримка ; №7/8 "Харків-Пас. - Одеса-Головна" - затримка +4:58 ;

"Харків-Пас. - Одеса-Головна" - затримка ; №93/94 "Харків-Пас. - Хелм" - затримка +6:14 ;

"Харків-Пас. - Хелм" - затримка ; №21/22 "Харків-Пас. - Львів" - затримка +4:19 ;

"Харків-Пас. - Львів" - затримка ; №765/766 "Одеса-Головна - Київ-Пас." - затримка +4:10;

Поїзди, які затримуються найбільше (скриншот: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform)

№75/76 "Кривий Ріг-Головний - Київ-Пас." - затримка +3:59 ;

"Кривий Ріг-Головний - Київ-Пас." - затримка ; №119/120 "Хелм - Дніпро-Головний" - затримка +3:45 ;

"Хелм - Дніпро-Головний" - затримка ; №89/90 "Київ-Пас. - Пшемисль Головний" - затримка +3:31 ;

"Київ-Пас. - Пшемисль Головний" - затримка ; №273/274 "Київ-Пас. - Мукачево" - затримка +3:31 ;

"Київ-Пас. - Мукачево" - затримка ; №207/208 "Київ-Пас. - Івано-Франківськ" - затримка +3:31 ;

"Київ-Пас. - Івано-Франківськ" - затримка ; №103/104 "Лозова-Пас. - Львів" - затримка +3:30 ;

"Лозова-Пас. - Львів" - затримка ; №63/64 "Пшемисль Головний - Харків-Пас." - затримка +6:49 ;

"Пшемисль Головний - Харків-Пас." - затримка ; №259/260 "Черкаси - Ужгород" - затримка +3:23 ;

"Черкаси - Ужгород" - затримка ; №257/258 "Черкаси - Ясіня" - затримка +3:06 ;

"Черкаси - Ясіня" - затримка ; №257/258 "Ясіня - Черкаси" - затримка +2:53 ;

"Ясіня - Черкаси" - затримка ; №259/260 "Ужгород - Черкаси" - затримка +2:53;

Інші рейси, які суттєво запізнюються (скриншот: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform)

№79/80 "Львів - Дніпро-Головний" - затримка +2:51 ;

"Львів - Дніпро-Головний" - затримка ; №65/66 "Київ-Пас. - Суми" - затримка +2:39 ;

"Київ-Пас. - Суми" - затримка ; №69/70 "Пшемисль Головний - Кременчук-Пас." - затримка +2:34 ;

"Пшемисль Головний - Кременчук-Пас." - затримка ; №129/130 "Мукачево - Полтава-Півд." - затримка +2:34 ;

"Мукачево - Полтава-Півд." - затримка ; №131/132 "Мукачево - Кременчук-Пас." - затримка +2:34 ;

"Мукачево - Кременчук-Пас." - затримка ; №7/8 "Чернівці - Київ-Пас." - затримка +2:33 ;

"Чернівці - Київ-Пас." - затримка ; №85/86 "Запоріжжя-1 - Львів" - затримка +2:27 ;

"Запоріжжя-1 - Львів" - затримка ; №3/4 "Дніпро-Головний - Ужгород" - затримка +2:27 ;

"Дніпро-Головний - Ужгород" - затримка ; №105/106 "Київ-Пас. - Одеса-Головна" - затримка +2:19 ;

"Київ-Пас. - Одеса-Головна" - затримка ; №747/748 "Тернопіль-Пас. - Київ-Пас." - затримка +2:14 ;

"Тернопіль-Пас. - Київ-Пас." - затримка ; №81/82 "Ужгород - Київ-Пас." - затримка +2:12;

Потяги УЗ із затримкою близько 2-3 годин (скриншот: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform)

№51/52 "Київ-Пас. - Пшемисль Головний" - затримка +2:07 ;

"Київ-Пас. - Пшемисль Головний" - затримка ; №749/750 "Київ-Пас. - Відень Західний" - затримка +2:03 ;

"Київ-Пас. - Відень Західний" - затримка ; №81/82 "Київ-Пас. - Ужгород" - затримка +1:57 ;

"Київ-Пас. - Ужгород" - затримка ; №55/56 "Рахів - Київ-Пас." - затримка +1:56 ;

"Рахів - Київ-Пас." - затримка ; №141/142 "Ясіня - Чернігів" - затримка +1:56 ;

"Ясіня - Чернігів" - затримка ; №137/138 "Ясіня - Київ-Пас." - затримка +1:56 ;

"Ясіня - Київ-Пас." - затримка ; №765/766 "Київ-Пас. - Одеса-Головна" - затримка +1:50 ;

"Київ-Пас. - Одеса-Головна" - затримка ; №715/716 "Пшемисль Головний - Київ-Пас." - затримка +1:36 ;

"Пшемисль Головний - Київ-Пас." - затримка ; №67/68 "Київ-Пас. - Варшава Заходня" - затримка +1:35 ;

"Київ-Пас. - Варшава Заходня" - затримка ; №19/20 "Хелм - Київ-Пас." - затримка +1:34 ;

"Хелм - Київ-Пас." - затримка ; №67/68 "Варшава Заходня - Київ-Пас." - затримка +1:34 ;

"Варшава Заходня - Київ-Пас." - затримка ; №5/6 "Ясіня - Запоріжжя-1" - затримка +1:34;

Рейси, які запізнюються на 1,5-2 години (скриншот: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform)

№85/86 "Львів - Запоріжжя-1" - затримка +1:34 ;

"Львів - Запоріжжя-1" - затримка ; №21/22 "Львів - Харків-Пас." - затримка +1:29 ;

"Львів - Харків-Пас." - затримка ; №37/38 "Київ-Пас. - Запоріжжя-1" - затримка +1:28 ;

"Київ-Пас. - Запоріжжя-1" - затримка ; №19/20 "Київ-Пас. - Хелм" - затримка +1:25 ;

"Київ-Пас. - Хелм" - затримка ; №7/8 "Одеса-Головна - Харків-Пас." - затримка +1:18 ;

"Одеса-Головна - Харків-Пас." - затримка ; №147/148 "Одеса-Головна - Житомир" - затримка +0:49 ;

"Одеса-Головна - Житомир" - затримка ; №11/12 "Львів - Одеса-Головна" - затримка +1:05 ;

"Львів - Одеса-Головна" - затримка ; №35/36 "Пшемисль Головний - Одеса-Головна" - затримка +1:05 ;

"Пшемисль Головний - Одеса-Головна" - затримка ; №51/52 "Пшемисль Головний - Київ-Пас." - затримка +0:57 ;

"Пшемисль Головний - Київ-Пас." - затримка ; №77/78 "Одеса-Головна - Ковель-Пас." - затримка +0:56 ;

"Одеса-Головна - Ковель-Пас." - затримка ; №79/80 "Дніпро-Головний - Львів" - затримка +0:57.

Потяги УЗ, які затримуються відносно менше (скриншот: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform)

Насамкінець варто зауважити, що опублікований вище список поїздів, у русі яких спостерігається затримка, - неповний.

Крім того, вказаний "Укрзалізницею" прогноз часу відправки або прибуття:

орієнтовний;

може змінюватись.

Стежити за актуальними оновленнями (поточною ситуацією з потягами УЗ) можна онлайн - за відповідним посиланням.

Там можна не лише переглянути дані інтерактивних дашбордів, але і дізнатись інформацію щодо конкретного рейсу (скориставшись відповідною формою "Пошук").