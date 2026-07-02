Поїзди УЗ масово запізнюються "на години": які рейси найбільше (список)

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Звідки затримки: основні причини - наслідки бойових дій і технічні моменти.
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Масштаб: запізнюються десятки рейсів "Укрзалізниці" (від 1 до 9 годин).
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Міжнародні рейси: через затримки на кордоні графік руху деяких поїздів також змінився.
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Де шукати оновлення: актуальний статус руху кожного конкретного поїзда доступний онлайн на сайті "Укрзалізниці".
Чому та як сильно затримуються потяги УЗ
Зранку четверга, 2 липня, затримується чимала кількість поїздів "Укрзалізниці" на різних напрямках і маршрутах.
Серед основних причин такої ситуації зазначаються:
- вплив бойових дій;
- технічні причини.
Іншою, не менш вагомою причиною зміни тривалості подорожі, є також затримка на кордоні. Вона характерна для міжнародних сполучень (наприклад, з Пшемислем або Хелмом).
Деякі потяги затримуються не суттєво (до 1 години), пасажирам інших - кінцевої зупинки чекати доведеться на 2-3 години довше.
Кілька десятків рейсів "Укрзалізниці" затримуються на 3 години та більше.
Окремі поїзди пробудуть у дорозі навіть на 5-9 годин довше, ніж було заплановано розкладом.
Які поїзди затримуються найбільше - список
Нижче пропонуємо ознайомитись зі списком поїздів УЗ, які затримуються сьогодні зранку:
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№17/18 "Харків-Пас. - Ужгород" - затримка +8:09;
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№773/774 "Конотоп - Жмеринка" - затримка +9:13;
-
№123/124 "Харків-Пас. - Чернівці" - затримка +7:29;
-
№1/2 "Харків-Пас. - Рахів" - затримка +7:29;
-
№133/134 "Київ-Пас. - Кам'янець-Под." - затримка +6:53;
-
№127/128 "Запоріжжя-1 - Львів" - затримка +5:41;
-
№7/8 "Харків-Пас. - Одеса-Головна" - затримка +4:58;
-
№93/94 "Харків-Пас. - Хелм" - затримка +6:14;
-
№21/22 "Харків-Пас. - Львів" - затримка +4:19;
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№765/766 "Одеса-Головна - Київ-Пас." - затримка +4:10;
Поїзди, які затримуються найбільше (скриншот: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform)
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№75/76 "Кривий Ріг-Головний - Київ-Пас." - затримка +3:59;
-
№119/120 "Хелм - Дніпро-Головний" - затримка +3:45;
-
№89/90 "Київ-Пас. - Пшемисль Головний" - затримка +3:31;
-
№273/274 "Київ-Пас. - Мукачево" - затримка +3:31;
-
№207/208 "Київ-Пас. - Івано-Франківськ" - затримка +3:31;
-
№103/104 "Лозова-Пас. - Львів" - затримка +3:30;
-
№63/64 "Пшемисль Головний - Харків-Пас." - затримка +6:49;
-
№259/260 "Черкаси - Ужгород" - затримка +3:23;
-
№257/258 "Черкаси - Ясіня" - затримка +3:06;
-
№257/258 "Ясіня - Черкаси" - затримка +2:53;
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№259/260 "Ужгород - Черкаси" - затримка +2:53;
Інші рейси, які суттєво запізнюються (скриншот: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform)
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№79/80 "Львів - Дніпро-Головний" - затримка +2:51;
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№65/66 "Київ-Пас. - Суми" - затримка +2:39;
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№69/70 "Пшемисль Головний - Кременчук-Пас." - затримка +2:34;
-
№129/130 "Мукачево - Полтава-Півд." - затримка +2:34;
-
№131/132 "Мукачево - Кременчук-Пас." - затримка +2:34;
-
№7/8 "Чернівці - Київ-Пас." - затримка +2:33;
-
№85/86 "Запоріжжя-1 - Львів" - затримка +2:27;
-
№3/4 "Дніпро-Головний - Ужгород" - затримка +2:27;
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№105/106 "Київ-Пас. - Одеса-Головна" - затримка +2:19;
-
№747/748 "Тернопіль-Пас. - Київ-Пас." - затримка +2:14;
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№81/82 "Ужгород - Київ-Пас." - затримка +2:12;
Потяги УЗ із затримкою близько 2-3 годин (скриншот: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform)
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№51/52 "Київ-Пас. - Пшемисль Головний" - затримка +2:07;
-
№749/750 "Київ-Пас. - Відень Західний" - затримка +2:03;
-
№81/82 "Київ-Пас. - Ужгород" - затримка +1:57;
-
№55/56 "Рахів - Київ-Пас." - затримка +1:56;
-
№141/142 "Ясіня - Чернігів" - затримка +1:56;
-
№137/138 "Ясіня - Київ-Пас." - затримка +1:56;
-
№765/766 "Київ-Пас. - Одеса-Головна" - затримка +1:50;
-
№715/716 "Пшемисль Головний - Київ-Пас." - затримка +1:36;
-
№67/68 "Київ-Пас. - Варшава Заходня" - затримка +1:35;
-
№19/20 "Хелм - Київ-Пас." - затримка +1:34;
-
№67/68 "Варшава Заходня - Київ-Пас." - затримка +1:34;
-
№5/6 "Ясіня - Запоріжжя-1" - затримка +1:34;
Рейси, які запізнюються на 1,5-2 години (скриншот: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform)
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№85/86 "Львів - Запоріжжя-1" - затримка +1:34;
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№21/22 "Львів - Харків-Пас." - затримка +1:29;
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№37/38 "Київ-Пас. - Запоріжжя-1" - затримка +1:28;
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№19/20 "Київ-Пас. - Хелм" - затримка +1:25;
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№7/8 "Одеса-Головна - Харків-Пас." - затримка +1:18;
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№147/148 "Одеса-Головна - Житомир" - затримка +0:49;
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№11/12 "Львів - Одеса-Головна" - затримка +1:05;
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№35/36 "Пшемисль Головний - Одеса-Головна" - затримка +1:05;
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№51/52 "Пшемисль Головний - Київ-Пас." - затримка +0:57;
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№77/78 "Одеса-Головна - Ковель-Пас." - затримка +0:56;
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№79/80 "Дніпро-Головний - Львів" - затримка +0:57.
Потяги УЗ, які затримуються відносно менше (скриншот: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform)
Насамкінець варто зауважити, що опублікований вище список поїздів, у русі яких спостерігається затримка, - неповний.
Крім того, вказаний "Укрзалізницею" прогноз часу відправки або прибуття:
- орієнтовний;
- може змінюватись.
Стежити за актуальними оновленнями (поточною ситуацією з потягами УЗ) можна онлайн - за відповідним посиланням.
Там можна не лише переглянути дані інтерактивних дашбордів, але і дізнатись інформацію щодо конкретного рейсу (скориставшись відповідною формою "Пошук").