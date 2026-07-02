Поезда УЗ массово опаздывают "на часы": какие рейсы больше всего (список)

Главное:
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Откуда задержки: основные причины - последствия боевых действий и технические моменты.
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Масштаб: опаздывают десятки рейсов "Укрзализныци" (от 1 до 9 часов).
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Международные рейсы: из-за задержек на границе график движения некоторых поездов также изменился.
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Где искать обновления: актуальный статус движения каждого конкретного поезда доступен онлайн на сайте "Укрзализныци".
Почему и как сильно задерживаются поезда УЗ
Утром четверга, 2 июля, задерживается немалое количество поездов "Укрзализныци" на разных направлениях и маршрутах.
Среди основных причин такой ситуации отмечаются:
- влияние боевых действий;
- технические причины.
Другой, не менее весомой причиной изменения продолжительности путешествия, является также задержка на границе. Она характерна для международных сообщений (например, с Пшемышлем или Хелмом).
Некоторые поезда задерживаются незначительно (до 1 часа), пассажирам других - конечной остановки ждать придется на 2-3 часа дольше.
Несколько десятков рейсов "Укрзализныци" задерживаются на 3 часа и более.
Отдельные поезда пробудут в пути даже на 5-9 часов дольше, чем было запланировано расписанием.
Какие поезда задерживаются больше всего - список
Ниже предлагаем ознакомиться со списком поездов УЗ, которые задерживаются сегодня утром:
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№17/18 "Харьков-Пасс. - Ужгород" - задержка +8:09;
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№773/774 "Конотоп - Жмеринка" - задержка +9:13;
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№123/124 "Харьков-Пасс. - Черновцы" - задержка +7:29;
-
№1/2 "Харьков-Пасс. - Рахов" - задержка +7:29;
-
№133/134 "Киев-Пасс. - Каменец-Под." - задержка +6:53;
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№127/128 "Запорожье-1 - Львов" - задержка +5:41;
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№7/8 "Харьков-Пасс. - Одесса-Главная" - задержка +4:58;
-
№93/94 "Харьков-Пасс. - Хелм" - задержка +6:14;
-
№21/22 "Харьков-Пасс. - Львов" - задержка +4:19;
-
№765/766 "Одесса-Главная - Киев-Пасс." - задержка +4:10;
Поезда, которые задерживаются больше всего (скриншот: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform)
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№75/76 "Кривой Рог-Главный - Киев-Пасс." - задержка +3:59;
-
№119/120 "Хелм - Днепр-Главный" - задержка +3:45;
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№89/90 "Киев-Пасс. - Пшемысль Главный" - задержка +3:31;
-
№273/274 "Киев-Пас. - Мукачево" - задержка +3:31;
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№207/208 "Киев-Пас. - Ивано-Франковск" - задержка +3:31;
-
№103/104 "Лозовая-Пасс. - Львов" - задержка +3:30;
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№63/64 "Пшемысль Главный - Харьков-Пасс." - задержка +6:49;
-
№259/260 "Черкассы - Ужгород" - задержка +3:23;
-
№257/258 "Черкассы - Ясиня" - задержка +3:06;
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№257/258 "Ясиня - Черкассы" - задержка +2:53;
-
№259/260 "Ужгород - Черкассы" - задержка +2:53;
Другие рейсы, которые существенно опаздывают (скриншот: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform)
-
№79/80 "Львов - Днепр-Главный" - задержка +2:51;
-
№65/66 "Киев-Пасс. - Сумы" - задержка +2:39;
-
№69/70 "Пшемысль Главный - Кременчуг-Пасс." - задержка +2:34;
-
№129/130 "Мукачево - Полтава-Юг." - задержка +2:34;
-
№131/132 "Мукачево - Кременчуг-Пасс." - задержка +2:34;
-
№7/8 "Черновцы - Киев-Пасс." - задержка +2:33;
-
№85/86 "Запорожье-1 - Львов" - задержка +2:27;
-
№3/4 "Днепр-Главный - Ужгород" - задержка +2:27;
-
№105/106 "Киев-Пасс. - Одесса-Главная" - задержка +2:19;
-
№747/748 "Тернополь-Пасс. - Киев-Пасс." - задержка +2:14;
-
№81/82 "Ужгород - Киев-Пасс." - задержка +2:12;
Поезда УЗ с задержкой около 2-3 часов (скриншот: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform)
-
№51/52 "Киев-Пасс. - Пшемысль Главный" - задержка +2:07;
-
№749/750 "Киев-Пас. - Вена Западная" - задержка +2:03;
-
№81/82 "Киев-Пасс. - Ужгород" - задержка +1:57;
-
№55/56 "Рахов - Киев-Пасс." - задержка +1:56;
-
№141/142 "Ясиня - Чернигов" - задержка +1:56;
-
№137/138 "Ясиня - Киев-Пасс." - задержка +1:56;
-
№765/766 "Киев-Пас. - Одесса-Главная" - задержка +1:50;
-
№715/716 "Пшемысль Главный - Киев-Пасс." - задержка +1:36;
-
№67/68 "Киев-Пасс. - Варшава Западная" - задержка +1:35;
-
№19/20 "Хелм - Киев-Пасс." - задержка +1:34;
-
№67/68 "Варшава Западная - Киев-Пасс." - задержка +1:34;
-
№5/6 "Ясиня - Запорожье-1" - задержка +1:34;
Рейсы, которые опаздывают на 1,5-2 часа (скриншот: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform)
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№85/86 "Львов - Запорожье-1" - задержка +1:34;
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№21/22 "Львов - Харьков-Пасс." - задержка +1:29;
-
№37/38 "Киев-Пасс. - Запорожье-1" - задержка +1:28;
-
№19/20 "Киев-Пасс. - Хелм" - задержка +1:25;
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№7/8 "Одесса-Главная - Харьков-Пасс." - задержка +1:18;
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№147/148 "Одесса-Главная - Житомир" - задержка +0:49;
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№11/12 "Львов - Одесса-Главная" - задержка +1:05;
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№35/36 "Пшемысль Главный - Одесса-Главная" - задержка +1:05;
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№51/52 "Пшемысль Главный - Киев-Пасс." - задержка +0:57;
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№77/78 "Одесса-Главная - Ковель-Пасс." - задержка +0:56;
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№79/80 "Днепр-Главный - Львов" - задержка +0:57.
Поезда УЗ, которые задерживаются относительно меньше (скриншот: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform)
В завершение следует отметить, что опубликованный выше список поездов, в движении которых наблюдается задержка, - неполный.
Кроме того, указанный "Укрзализныцей" прогноз времени отправки или прибытия:
- ориентировочный;
- может меняться.
Следить за актуальными обновлениями (текущей ситуацией с поездами УЗ) можно онлайн - по соответствующей ссылке.
Там можно не только просмотреть данные интерактивных дашбордов, но и узнать информацию о конкретном рейсе (воспользовавшись соответствующей формой "Поиск").