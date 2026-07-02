Поезда УЗ массово опаздывают "на часы": какие рейсы больше всего (список)

Главное: Откуда задержки : основные причины - последствия боевых действий и технические моменты.

: основные причины - последствия боевых действий и технические моменты. Масштаб : опаздывают десятки рейсов "Укрзализныци" (от 1 до 9 часов).

: опаздывают десятки рейсов "Укрзализныци" (от 1 до 9 часов). Международные рейсы : из-за задержек на границе график движения некоторых поездов также изменился.

: из-за задержек на границе график движения некоторых поездов также изменился. Где искать обновления: актуальный статус движения каждого конкретного поезда доступен онлайн на сайте "Укрзализныци".

Почему и как сильно задерживаются поезда УЗ

Утром четверга, 2 июля, задерживается немалое количество поездов "Укрзализныци" на разных направлениях и маршрутах.

Среди основных причин такой ситуации отмечаются:

влияние боевых действий;

технические причины.

Другой, не менее весомой причиной изменения продолжительности путешествия, является также задержка на границе. Она характерна для международных сообщений (например, с Пшемышлем или Хелмом).

Некоторые поезда задерживаются незначительно (до 1 часа), пассажирам других - конечной остановки ждать придется на 2-3 часа дольше.

Несколько десятков рейсов "Укрзализныци" задерживаются на 3 часа и более.

Отдельные поезда пробудут в пути даже на 5-9 часов дольше, чем было запланировано расписанием.

Читайте также: Когда пересекать границу без очередей: в ГПСУ назвали лучшие дни и время

Какие поезда задерживаются больше всего - список

Ниже предлагаем ознакомиться со списком поездов УЗ, которые задерживаются сегодня утром:

№17/18 "Харьков-Пасс. - Ужгород" - задержка +8:09 ;

"Харьков-Пасс. - Ужгород" - задержка ; №773/774 "Конотоп - Жмеринка" - задержка +9:13 ;

"Конотоп - Жмеринка" - задержка ; №123/124 "Харьков-Пасс. - Черновцы" - задержка +7:29 ;

"Харьков-Пасс. - Черновцы" - задержка ; №1/2 "Харьков-Пасс. - Рахов" - задержка +7:29 ;

"Харьков-Пасс. - Рахов" - задержка ; №133/134 "Киев-Пасс. - Каменец-Под." - задержка +6:53 ;

"Киев-Пасс. - Каменец-Под." - задержка ; №127/128 "Запорожье-1 - Львов" - задержка +5:41 ;

"Запорожье-1 - Львов" - задержка ; №7/8 "Харьков-Пасс. - Одесса-Главная" - задержка +4:58 ;

"Харьков-Пасс. - Одесса-Главная" - задержка ; №93/94 "Харьков-Пасс. - Хелм" - задержка +6:14 ;

"Харьков-Пасс. - Хелм" - задержка ; №21/22 "Харьков-Пасс. - Львов" - задержка +4:19 ;

"Харьков-Пасс. - Львов" - задержка ; №765/766 "Одесса-Главная - Киев-Пасс." - задержка +4:10;

Поезда, которые задерживаются больше всего (скриншот: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform)

№75/76 "Кривой Рог-Главный - Киев-Пасс." - задержка +3:59 ;

"Кривой Рог-Главный - Киев-Пасс." - задержка ; №119/120 "Хелм - Днепр-Главный" - задержка +3:45 ;

"Хелм - Днепр-Главный" - задержка ; №89/90 "Киев-Пасс. - Пшемысль Главный" - задержка +3:31 ;

"Киев-Пасс. - Пшемысль Главный" - задержка ; №273/274 "Киев-Пас. - Мукачево" - задержка +3:31 ;

"Киев-Пас. - Мукачево" - задержка ; №207/208 "Киев-Пас. - Ивано-Франковск" - задержка +3:31 ;

"Киев-Пас. - Ивано-Франковск" - задержка ; №103/104 "Лозовая-Пасс. - Львов" - задержка +3:30 ;

"Лозовая-Пасс. - Львов" - задержка ; №63/64 "Пшемысль Главный - Харьков-Пасс." - задержка +6:49 ;

"Пшемысль Главный - Харьков-Пасс." - задержка ; №259/260 "Черкассы - Ужгород" - задержка +3:23 ;

"Черкассы - Ужгород" - задержка ; №257/258 "Черкассы - Ясиня" - задержка +3:06 ;

"Черкассы - Ясиня" - задержка ; №257/258 "Ясиня - Черкассы" - задержка +2:53 ;

"Ясиня - Черкассы" - задержка ; №259/260 "Ужгород - Черкассы" - задержка +2:53;

Другие рейсы, которые существенно опаздывают (скриншот: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform)

№79/80 "Львов - Днепр-Главный" - задержка +2:51 ;

"Львов - Днепр-Главный" - задержка ; №65/66 "Киев-Пасс. - Сумы" - задержка +2:39 ;

"Киев-Пасс. - Сумы" - задержка ; №69/70 "Пшемысль Главный - Кременчуг-Пасс." - задержка +2:34 ;

"Пшемысль Главный - Кременчуг-Пасс." - задержка ; №129/130 "Мукачево - Полтава-Юг." - задержка +2:34 ;

"Мукачево - Полтава-Юг." - задержка ; №131/132 "Мукачево - Кременчуг-Пасс." - задержка +2:34 ;

"Мукачево - Кременчуг-Пасс." - задержка ; №7/8 "Черновцы - Киев-Пасс." - задержка +2:33 ;

"Черновцы - Киев-Пасс." - задержка ; №85/86 "Запорожье-1 - Львов" - задержка +2:27 ;

"Запорожье-1 - Львов" - задержка ; №3/4 "Днепр-Главный - Ужгород" - задержка +2:27 ;

"Днепр-Главный - Ужгород" - задержка ; №105/106 "Киев-Пасс. - Одесса-Главная" - задержка +2:19 ;

"Киев-Пасс. - Одесса-Главная" - задержка ; №747/748 "Тернополь-Пасс. - Киев-Пасс." - задержка +2:14 ;

"Тернополь-Пасс. - Киев-Пасс." - задержка ; №81/82 "Ужгород - Киев-Пасс." - задержка +2:12;

Поезда УЗ с задержкой около 2-3 часов (скриншот: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform)

№51/52 "Киев-Пасс. - Пшемысль Главный" - задержка +2:07 ;

"Киев-Пасс. - Пшемысль Главный" - задержка ; №749/750 "Киев-Пас. - Вена Западная" - задержка +2:03 ;

"Киев-Пас. - Вена Западная" - задержка ; №81/82 "Киев-Пасс. - Ужгород" - задержка +1:57 ;

"Киев-Пасс. - Ужгород" - задержка ; №55/56 "Рахов - Киев-Пасс." - задержка +1:56 ;

"Рахов - Киев-Пасс." - задержка ; №141/142 "Ясиня - Чернигов" - задержка +1:56 ;

"Ясиня - Чернигов" - задержка ; №137/138 "Ясиня - Киев-Пасс." - задержка +1:56 ;

"Ясиня - Киев-Пасс." - задержка ; №765/766 "Киев-Пас. - Одесса-Главная" - задержка +1:50 ;

"Киев-Пас. - Одесса-Главная" - задержка ; №715/716 "Пшемысль Главный - Киев-Пасс." - задержка +1:36 ;

"Пшемысль Главный - Киев-Пасс." - задержка ; №67/68 "Киев-Пасс. - Варшава Западная" - задержка +1:35 ;

"Киев-Пасс. - Варшава Западная" - задержка ; №19/20 "Хелм - Киев-Пасс." - задержка +1:34 ;

"Хелм - Киев-Пасс." - задержка ; №67/68 "Варшава Западная - Киев-Пасс." - задержка +1:34 ;

"Варшава Западная - Киев-Пасс." - задержка ; №5/6 "Ясиня - Запорожье-1" - задержка +1:34;

Рейсы, которые опаздывают на 1,5-2 часа (скриншот: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform)

№85/86 "Львов - Запорожье-1" - задержка +1:34 ;

"Львов - Запорожье-1" - задержка ; №21/22 "Львов - Харьков-Пасс." - задержка +1:29 ;

"Львов - Харьков-Пасс." - задержка ; №37/38 "Киев-Пасс. - Запорожье-1" - задержка +1:28 ;

"Киев-Пасс. - Запорожье-1" - задержка ; №19/20 "Киев-Пасс. - Хелм" - задержка +1:25 ;

"Киев-Пасс. - Хелм" - задержка ; №7/8 "Одесса-Главная - Харьков-Пасс." - задержка +1:18 ;

"Одесса-Главная - Харьков-Пасс." - задержка ; №147/148 "Одесса-Главная - Житомир" - задержка +0:49 ;

"Одесса-Главная - Житомир" - задержка ; №11/12 "Львов - Одесса-Главная" - задержка +1:05 ;

"Львов - Одесса-Главная" - задержка ; №35/36 "Пшемысль Главный - Одесса-Главная" - задержка +1:05 ;

"Пшемысль Главный - Одесса-Главная" - задержка ; №51/52 "Пшемысль Главный - Киев-Пасс." - задержка +0:57 ;

"Пшемысль Главный - Киев-Пасс." - задержка ; №77/78 "Одесса-Главная - Ковель-Пасс." - задержка +0:56 ;

"Одесса-Главная - Ковель-Пасс." - задержка ; №79/80 "Днепр-Главный - Львов" - задержка +0:57.

Поезда УЗ, которые задерживаются относительно меньше (скриншот: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform)

В завершение следует отметить, что опубликованный выше список поездов, в движении которых наблюдается задержка, - неполный.

Кроме того, указанный "Укрзализныцей" прогноз времени отправки или прибытия:

ориентировочный;

может меняться.

Следить за актуальными обновлениями (текущей ситуацией с поездами УЗ) можно онлайн - по соответствующей ссылке.

Там можно не только просмотреть данные интерактивных дашбордов, но и узнать информацию о конкретном рейсе (воспользовавшись соответствующей формой "Поиск").