Поїзди УЗ масово запізнюються "на години": які рейси найбільше (список)
Сьогодні зранку чимала кількість поїздів "Укрзалізниці" курсує з відчутними затримками. Більше, ніж на годину, запізнюються десятки рейсів.
Докладніше про ситуацію із затримками на різних маршрутах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Звідки затримки: основні причини - наслідки бойових дій і технічні моменти.
- Масштаб: запізнюються десятки рейсів "Укрзалізниці" (від 1 до 9 годин).
- Міжнародні рейси: через затримки на кордоні графік руху деяких поїздів також змінився.
- Де шукати оновлення: актуальний статус руху кожного конкретного поїзда доступний онлайн на сайті "Укрзалізниці".
Чому та як сильно затримуються потяги УЗ
Зранку четверга, 2 липня, затримується чимала кількість поїздів "Укрзалізниці" на різних напрямках і маршрутах.
Серед основних причин такої ситуації зазначаються:
- вплив бойових дій;
- технічні причини.
Іншою, не менш вагомою причиною зміни тривалості подорожі, є також затримка на кордоні. Вона характерна для міжнародних сполучень (наприклад, з Пшемислем або Хелмом).
Деякі потяги затримуються не суттєво (до 1 години), пасажирам інших - кінцевої зупинки чекати доведеться на 2-3 години довше.
Кілька десятків рейсів "Укрзалізниці" затримуються на 3 години та більше.
Окремі поїзди пробудуть у дорозі навіть на 5-9 годин довше, ніж було заплановано розкладом.
Які поїзди затримуються найбільше - список
Нижче пропонуємо ознайомитись зі списком поїздів УЗ, які затримуються сьогодні зранку:
- №17/18 "Харків-Пас. - Ужгород" - затримка +8:09;
- №773/774 "Конотоп - Жмеринка" - затримка +9:13;
- №123/124 "Харків-Пас. - Чернівці" - затримка +7:29;
- №1/2 "Харків-Пас. - Рахів" - затримка +7:29;
- №133/134 "Київ-Пас. - Кам'янець-Под." - затримка +6:53;
- №127/128 "Запоріжжя-1 - Львів" - затримка +5:41;
- №7/8 "Харків-Пас. - Одеса-Головна" - затримка +4:58;
- №93/94 "Харків-Пас. - Хелм" - затримка +6:14;
- №21/22 "Харків-Пас. - Львів" - затримка +4:19;
- №765/766 "Одеса-Головна - Київ-Пас." - затримка +4:10;
Поїзди, які затримуються найбільше (скриншот: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform)
- №75/76 "Кривий Ріг-Головний - Київ-Пас." - затримка +3:59;
- №119/120 "Хелм - Дніпро-Головний" - затримка +3:45;
- №89/90 "Київ-Пас. - Пшемисль Головний" - затримка +3:31;
- №273/274 "Київ-Пас. - Мукачево" - затримка +3:31;
- №207/208 "Київ-Пас. - Івано-Франківськ" - затримка +3:31;
- №103/104 "Лозова-Пас. - Львів" - затримка +3:30;
- №63/64 "Пшемисль Головний - Харків-Пас." - затримка +6:49;
- №259/260 "Черкаси - Ужгород" - затримка +3:23;
- №257/258 "Черкаси - Ясіня" - затримка +3:06;
- №257/258 "Ясіня - Черкаси" - затримка +2:53;
- №259/260 "Ужгород - Черкаси" - затримка +2:53;
Інші рейси, які суттєво запізнюються (скриншот: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform)
- №79/80 "Львів - Дніпро-Головний" - затримка +2:51;
- №65/66 "Київ-Пас. - Суми" - затримка +2:39;
- №69/70 "Пшемисль Головний - Кременчук-Пас." - затримка +2:34;
- №129/130 "Мукачево - Полтава-Півд." - затримка +2:34;
- №131/132 "Мукачево - Кременчук-Пас." - затримка +2:34;
- №7/8 "Чернівці - Київ-Пас." - затримка +2:33;
- №85/86 "Запоріжжя-1 - Львів" - затримка +2:27;
- №3/4 "Дніпро-Головний - Ужгород" - затримка +2:27;
- №105/106 "Київ-Пас. - Одеса-Головна" - затримка +2:19;
- №747/748 "Тернопіль-Пас. - Київ-Пас." - затримка +2:14;
- №81/82 "Ужгород - Київ-Пас." - затримка +2:12;
Потяги УЗ із затримкою близько 2-3 годин (скриншот: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform)
- №51/52 "Київ-Пас. - Пшемисль Головний" - затримка +2:07;
- №749/750 "Київ-Пас. - Відень Західний" - затримка +2:03;
- №81/82 "Київ-Пас. - Ужгород" - затримка +1:57;
- №55/56 "Рахів - Київ-Пас." - затримка +1:56;
- №141/142 "Ясіня - Чернігів" - затримка +1:56;
- №137/138 "Ясіня - Київ-Пас." - затримка +1:56;
- №765/766 "Київ-Пас. - Одеса-Головна" - затримка +1:50;
- №715/716 "Пшемисль Головний - Київ-Пас." - затримка +1:36;
- №67/68 "Київ-Пас. - Варшава Заходня" - затримка +1:35;
- №19/20 "Хелм - Київ-Пас." - затримка +1:34;
- №67/68 "Варшава Заходня - Київ-Пас." - затримка +1:34;
- №5/6 "Ясіня - Запоріжжя-1" - затримка +1:34;
Рейси, які запізнюються на 1,5-2 години (скриншот: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform)
- №85/86 "Львів - Запоріжжя-1" - затримка +1:34;
- №21/22 "Львів - Харків-Пас." - затримка +1:29;
- №37/38 "Київ-Пас. - Запоріжжя-1" - затримка +1:28;
- №19/20 "Київ-Пас. - Хелм" - затримка +1:25;
- №7/8 "Одеса-Головна - Харків-Пас." - затримка +1:18;
- №147/148 "Одеса-Головна - Житомир" - затримка +0:49;
- №11/12 "Львів - Одеса-Головна" - затримка +1:05;
- №35/36 "Пшемисль Головний - Одеса-Головна" - затримка +1:05;
- №51/52 "Пшемисль Головний - Київ-Пас." - затримка +0:57;
- №77/78 "Одеса-Головна - Ковель-Пас." - затримка +0:56;
- №79/80 "Дніпро-Головний - Львів" - затримка +0:57.
Потяги УЗ, які затримуються відносно менше (скриншот: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform)
Насамкінець варто зауважити, що опублікований вище список поїздів, у русі яких спостерігається затримка, - неповний.
Крім того, вказаний "Укрзалізницею" прогноз часу відправки або прибуття:
- орієнтовний;
- може змінюватись.
Стежити за актуальними оновленнями (поточною ситуацією з потягами УЗ) можна онлайн - за відповідним посиланням.
Там можна не лише переглянути дані інтерактивних дашбордів, але і дізнатись інформацію щодо конкретного рейсу (скориставшись відповідною формою "Пошук").
Нагадаємо, раніше ми розповідали про літній графік поїздів УЗ (куди тепер доїхати буде простіше).
Крім того, ми пояснювали, які послуги у вагонах - безкоштовні та за що можуть оштрафувати пасажирів у поїздах.
Читайте також, як поїзд може стати мішенню - коли евакуюють пасажирів УЗ і як уберегти життя (інструкція).