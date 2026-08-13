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Корецький назвав ключові завдання у роботі нового Кабміну

15:59 13.08.2026 Чт
1 хв
Документ передбачає персональну відповідальність урядовців перед суспільством і Радою
aimg Валерій Ульяненко
Корецький назвав ключові завдання у роботі нового Кабміну Фото: Сергій Корецький ( facebook.com sergii.koretskyi.page)
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В Україні презентували проєкт програми діяльності уряду. Документ передбачає посилення оборони, прискорення євроінтеграції і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.

Проєкт документа Кабмін разом із міністрами представив під час засідання Ради коаліції. Документ містить чіткі завдання та пріоритети для роботи. Серед головних завдань:

  • посилення оборони та стійкості держави;
  • підтримка українських громадян і бізнесу;
  • прискорення євроінтеграційних процесів.

Основними принципами діяльності уряду Корецький назвав ефективність, оперативність ухвалення рішень та відповідальність урядовців за результат перед парламентом і суспільством.

За словами прем'єра, під час підготовки проєкту опрацювали пропозиції народних депутатів. Після внесення коментарів, висловлених на Раді коаліції, фінальну версію допрацюють та затвердять на засіданні Кабінету міністрів, після чого представлять на розгляд Верховної Ради.

Нагадаємо, Кабмін шукає додаткові ресурси, щоб забезпечити повне фінансування армії до кінця року. Зокрема, частину необхідних коштів планують отримати від міжнародних партнерів.

Крім того, Корецький повідомив, що бізнес отримає пріоритетний доступ до приміщень для розосередження складських запасів. Уряд уже визначив термін, до якого має бути підготовлений перелік відповідних об’єктів.

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