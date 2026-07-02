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Главная » Жизнь » Общество

Поезда УЗ массово опаздывают "на часы": какие рейсы больше всего (список)

11:08 02.07.2026 Чт
4 мин
Некоторым пассажирам пробыть в пути придется на 7-9 часов дольше, чем ожидалось
aimg Ирина Костенко
Поезда УЗ массово опаздывают "на часы": какие рейсы больше всего (список) Поезда УЗ массово задерживаются в пути (фото иллюстративное: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
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Сегодня утром немалое количество поездов "Укрзализныци" курсирует с ощутимыми задержками. Больше, чем на час, опаздывают десятки рейсов.

Подробнее о ситуации с задержками на разных маршрутах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Откуда задержки: основные причины - последствия боевых действий и технические моменты.
  • Масштаб: опаздывают десятки рейсов "Укрзализныци" (от 1 до 9 часов).
  • Международные рейсы: из-за задержек на границе график движения некоторых поездов также изменился.
  • Где искать обновления: актуальный статус движения каждого конкретного поезда доступен онлайн на сайте "Укрзализныци".

Почему и как сильно задерживаются поезда УЗ

Утром четверга, 2 июля, задерживается немалое количество поездов "Укрзализныци" на разных направлениях и маршрутах.

Среди основных причин такой ситуации отмечаются:

  • влияние боевых действий;
  • технические причины.

Другой, не менее весомой причиной изменения продолжительности путешествия, является также задержка на границе. Она характерна для международных сообщений (например, с Пшемышлем или Хелмом).

Некоторые поезда задерживаются незначительно (до 1 часа), пассажирам других - конечной остановки ждать придется на 2-3 часа дольше.

Несколько десятков рейсов "Укрзализныци" задерживаются на 3 часа и более.

Отдельные поезда пробудут в пути даже на 5-9 часов дольше, чем было запланировано расписанием.

Читайте также: Когда пересекать границу без очередей: в ГПСУ назвали лучшие дни и время

Какие поезда задерживаются больше всего - список

Ниже предлагаем ознакомиться со списком поездов УЗ, которые задерживаются сегодня утром:

  • №17/18 "Харьков-Пасс. - Ужгород" - задержка +8:09;
  • №773/774 "Конотоп - Жмеринка" - задержка +9:13;
  • №123/124 "Харьков-Пасс. - Черновцы" - задержка +7:29;
  • №1/2 "Харьков-Пасс. - Рахов" - задержка +7:29;
  • №133/134 "Киев-Пасс. - Каменец-Под." - задержка +6:53;
  • №127/128 "Запорожье-1 - Львов" - задержка +5:41;
  • №7/8 "Харьков-Пасс. - Одесса-Главная" - задержка +4:58;
  • №93/94 "Харьков-Пасс. - Хелм" - задержка +6:14;
  • №21/22 "Харьков-Пасс. - Львов" - задержка +4:19;
  • №765/766 "Одесса-Главная - Киев-Пасс." - задержка +4:10;

Поезда УЗ массово опаздывают &quot;на часы&quot;: какие рейсы больше всего (список)Поезда, которые задерживаются больше всего (скриншот: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform)

  • №75/76 "Кривой Рог-Главный - Киев-Пасс." - задержка +3:59;
  • №119/120 "Хелм - Днепр-Главный" - задержка +3:45;
  • №89/90 "Киев-Пасс. - Пшемысль Главный" - задержка +3:31;
  • №273/274 "Киев-Пас. - Мукачево" - задержка +3:31;
  • №207/208 "Киев-Пас. - Ивано-Франковск" - задержка +3:31;
  • №103/104 "Лозовая-Пасс. - Львов" - задержка +3:30;
  • №63/64 "Пшемысль Главный - Харьков-Пасс." - задержка +6:49;
  • №259/260 "Черкассы - Ужгород" - задержка +3:23;
  • №257/258 "Черкассы - Ясиня" - задержка +3:06;
  • №257/258 "Ясиня - Черкассы" - задержка +2:53;
  • №259/260 "Ужгород - Черкассы" - задержка +2:53;

Поезда УЗ массово опаздывают &quot;на часы&quot;: какие рейсы больше всего (список)Другие рейсы, которые существенно опаздывают (скриншот: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform)

  • №79/80 "Львов - Днепр-Главный" - задержка +2:51;
  • №65/66 "Киев-Пасс. - Сумы" - задержка +2:39;
  • №69/70 "Пшемысль Главный - Кременчуг-Пасс." - задержка +2:34;
  • №129/130 "Мукачево - Полтава-Юг." - задержка +2:34;
  • №131/132 "Мукачево - Кременчуг-Пасс." - задержка +2:34;
  • №7/8 "Черновцы - Киев-Пасс." - задержка +2:33;
  • №85/86 "Запорожье-1 - Львов" - задержка +2:27;
  • №3/4 "Днепр-Главный - Ужгород" - задержка +2:27;
  • №105/106 "Киев-Пасс. - Одесса-Главная" - задержка +2:19;
  • №747/748 "Тернополь-Пасс. - Киев-Пасс." - задержка +2:14;
  • №81/82 "Ужгород - Киев-Пасс." - задержка +2:12;

Поезда УЗ массово опаздывают &quot;на часы&quot;: какие рейсы больше всего (список)Поезда УЗ с задержкой около 2-3 часов (скриншот: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform)

  • №51/52 "Киев-Пасс. - Пшемысль Главный" - задержка +2:07;
  • №749/750 "Киев-Пас. - Вена Западная" - задержка +2:03;
  • №81/82 "Киев-Пасс. - Ужгород" - задержка +1:57;
  • №55/56 "Рахов - Киев-Пасс." - задержка +1:56;
  • №141/142 "Ясиня - Чернигов" - задержка +1:56;
  • №137/138 "Ясиня - Киев-Пасс." - задержка +1:56;
  • №765/766 "Киев-Пас. - Одесса-Главная" - задержка +1:50;
  • №715/716 "Пшемысль Главный - Киев-Пасс." - задержка +1:36;
  • №67/68 "Киев-Пасс. - Варшава Западная" - задержка +1:35;
  • №19/20 "Хелм - Киев-Пасс." - задержка +1:34;
  • №67/68 "Варшава Западная - Киев-Пасс." - задержка +1:34;
  • №5/6 "Ясиня - Запорожье-1" - задержка +1:34;

Поезда УЗ массово опаздывают &quot;на часы&quot;: какие рейсы больше всего (список)Рейсы, которые опаздывают на 1,5-2 часа (скриншот: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform)

  • №85/86 "Львов - Запорожье-1" - задержка +1:34;
  • №21/22 "Львов - Харьков-Пасс." - задержка +1:29;
  • №37/38 "Киев-Пасс. - Запорожье-1" - задержка +1:28;
  • №19/20 "Киев-Пасс. - Хелм" - задержка +1:25;
  • №7/8 "Одесса-Главная - Харьков-Пасс." - задержка +1:18;
  • №147/148 "Одесса-Главная - Житомир" - задержка +0:49;
  • №11/12 "Львов - Одесса-Главная" - задержка +1:05;
  • №35/36 "Пшемысль Главный - Одесса-Главная" - задержка +1:05;
  • №51/52 "Пшемысль Главный - Киев-Пасс." - задержка +0:57;
  • №77/78 "Одесса-Главная - Ковель-Пасс." - задержка +0:56;
  • №79/80 "Днепр-Главный - Львов" - задержка +0:57.

Поезда УЗ массово опаздывают &quot;на часы&quot;: какие рейсы больше всего (список)Поезда УЗ, которые задерживаются относительно меньше (скриншот: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform)

В завершение следует отметить, что опубликованный выше список поездов, в движении которых наблюдается задержка, - неполный.

Кроме того, указанный "Укрзализныцей" прогноз времени отправки или прибытия:

  • ориентировочный;
  • может меняться.

Следить за актуальными обновлениями (текущей ситуацией с поездами УЗ) можно онлайн - по соответствующей ссылке.

Там можно не только просмотреть данные интерактивных дашбордов, но и узнать информацию о конкретном рейсе (воспользовавшись соответствующей формой "Поиск").

Напомним, ранее мы рассказывали о летнем графике поездов УЗ (куда теперь доехать будет проще).

Кроме того, мы объясняли, какие услуги в вагонах - бесплатные и за что могут оштрафовать пассажиров в поездах.

Читайте также, как поезд может стать мишенью - когда эвакуируют пассажиров УЗ и как уберечь жизнь (инструкция).

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