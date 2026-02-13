UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Поїзди скасовують й запускають автобуси: УЗ терміново змінила графік у трьох областях

Фото: "Укрзалізниця" змінює розклад руху поїздів 13 лютого (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Через безпекову ситуацію в низці регіонів України внесено зміни до графіку руху залізничного транспорту. На декількох напрямках УЗ вимушено замінила поїзди автобусними трансферами для гарантування безпеки пасажирів.

Сумська та Чернігівська області

На півночі країни зафіксовано точкові зміни у приміському та регіональному сполученні. У Сумській області регіональні поїзди курсують лише до/з Конотопа, а приміські - до станції Кролевець.

У Чернігівській області тимчасово призупинено рух рейсів сполученням Сновськ - Бахмач (в обох напрямках).

Східний напрямок

Ділянка "Лозова - Барвінкове - Краматорськ" залишається зоною підвищеної небезпеки. Щоб забезпечити сполучення, організовано автобусний об'їзд - стиковку рейсів налагоджено в координації з поїзними бригадами.

Особлива увага приділяється евакуації цивільних із Донецької області. За підтримки БФ "Проліска" організовано підвезення людей до евакуаційних поїздів у Харківській області та автобусні трансфери на запорізькому напрямку.

Запорізька область

У Запорізькій області триває посилений контроль за безпековою обстановкою. Залежно від ситуації, залізниця застосовує або прямий пропуск поїздів, або пересадку на автобуси. Пасажирів закликають уважно слухати вказівки працівників вокзалів.

Раніше РБК-Україна писало, що 13 лютого в Харківській та Дніпропетровській областях запроваджують тимчасові зміни в розкладі окремих приміських поїздів. Частину рейсів перенаправили або змінили кінцеві станції через напрямки, що проходять через Лозову та прилеглі станції. Це пов’язано з тим, що останнім часом РФ активно атакує залізничну інфраструктуру України.

УкрзалізницяЧернігівська областьЗапорізька областьДніпропетровська областьСумська областьПоїзди